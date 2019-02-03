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獨／24小時「金槍不倒」　21歲小鮮肉「硬」過頭恐「無望再舉」

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▲泌尿科李嘉文醫師收治21歲小鮮肉「金槍不倒」24小時，憂「無望再舉」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科李嘉文醫師收治21歲小鮮肉「金槍不倒」24小時，憂「無望再舉」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名21歲的小鮮肉超過24小時「金槍不倒」來求助醫生，還一臉無辜跟泌尿科醫生表示，期間有跟女友發生過一次性行為，但是結束後並沒有消退的情況才趕緊來找醫生，醫生發現這是「異常性陰莖持續勃起」，屬於泌尿科的急症，趕緊將他轉診到大醫院掛急診，泌尿科醫師李嘉文表示應該是這名21歲男子服用過多「助眠」藥物造成，延誤就診的話將可能會造成終生「無望再舉」。

接到這名病例的醫師是高雄知名泌尿科醫師李嘉文，李嘉文表示這名21歲的男子是在1月31日前往診所來就診，當時這名男子跟醫師主述，從前一天早上就呈現「金槍不倒」，期間也有跟女友發生過一次性行為，但是卻沒有消退的情況，過了一整天他越想越不對，才趕緊來就醫，李嘉文醫師也請這名21歲男子先去上廁所，但是經過小便後仍然沒有消退，所以李嘉文確診這是泌尿科的「急症」，被稱為「異常性陰莖持續勃起」。

▲泌尿科李嘉文醫師收治21歲小鮮肉「金槍不倒」24小時，憂「無望再舉」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科李嘉文醫師收治21歲小鮮肉「金槍不倒」24小時，憂「無望再舉」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李嘉文說：「正常的陰莖勃起是在性衝動、慾望後消退，但是在沒有性欲望或性衝動已過，長時間勃起而不能消退，這就是通常被稱為陰莖持續勃起的病症，而異常性陰莖持續勃起延誤就醫時機的話，會造成無望在舉的終生遺憾」。

李嘉文指出造成異常性陰莖勃起情況，發生原因有些是不明，但有些是脊椎神經、泌尿生殖道受傷，甚至服用治療精神、神經方面的藥物，而這名21歲的男子向醫生表述是因為近期睡眠不佳，所以有服用過多的助眠藥物，所以李嘉文醫生判斷應該是助眠藥物所造成，李嘉文醫師也提醒男性，不要透過來歷不明藥物追求「金槍不倒」，或是依照醫囑服用藥物，不然恐怕會「美夢變惡夢」。

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關鍵字：金槍不倒,勃起,異常性勃起,不舉,助眠,藥物

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