這4種男性挑一個過完人生？「3」最熱門　女網友：有安全感

▲有網友說，喜歡另一半的啤酒肚「有安全感」。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友和同事討論「願意和以下哪種男人過完這一輩子」，並提出4個選項，結果選項3最多人選。原PO則說，「年紀稍大的女生都選4」；有網友則表示，「我老公2跟3都有，但我還是很愛他。」

原PO日前在「爆廢公社」臉書社團發文，4個選項分別是「1、不舉」、「2、禿頭」、「3、啤酒肚」、「4、早洩」。其他女網友紛紛表示，「禿頭也可以，但是會叫他乾脆理光頭」、「好像真的只能選4，如果啤酒肚是3個月大的話可以接受，如果是10個月大的話不能接受」、「當然是1最好了，不用浪費寶貴時間，又不用擔心他跑去偷吃」。

不少人選啤酒肚，「3啦，這樣他才不會發現我小腹很大」、「啤酒肚勉強可以，不舉、早洩我真的無法，人家還想要性福欸」、「3，我愛肚肚安全感」、「3，啤酒肚，因為不愛運動死的早」。也有人說，「2、3過了一定年紀就沒那麼在乎了吧，在乎的是另外的層級了。」

▼您能接受另一半早洩嗎？（圖／示意圖／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

▼許多男性老了有禿頭問題。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）