黑名單嫖客襲胸硬上應召妹「不舉」　還反咬仙人跳！

▲黑名單硬上應召女郎遭判刑。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

一名應召女子小美（化名）擁有好身材，1小時開價8000元，但對於一名黃男客的特殊性癖好，心存芥蒂，再也不敢再接他的生意，未料對方透過馬伕再度找上門，踏入旅館房間發現後，立刻轉身要離開，卻被強行拉進房內襲胸還試圖硬上，後來是因對方仍未勃起，場面尷尬。而警方到場時，黃男辯稱是仙人跳，是小美與應召站設計陷害，不過，他一、二審都被依強制性交未遂罪判2年徒刑，不服上訴，最高法院則是駁回上訴。

依判決書提到，馬伕及應召站接獲小美求救訊號後，兩度回傳訊息，卻未收到回覆，趕至現場後，向櫃檯主管出示求救訊息，進而撥3、4次內線電話予黃男，第一通電話是表示有訪客要找房內之人，他則回應沒有，並急忙將電話掛斷，又撥打第二通電話，於電話中聽見小美請求報警，但電話又再度被掛斷，於是再撥打第三通電話，並表達即將報警之意後，報請警察到場處理。

期間黃男將小美壓制在床上襲胸後，並以其生殖器摩蹭，後來警察到場後，他仍拒不開門，雖表示要再加買休息時間，但被拒絕，後來訂房休息時間已結束後，警察持鑰匙開啟房門入內，他強制性交才未得逞，小美隨即上前向警察求助。

黃男反控遭到仙人跳，「且她一進來我就給她錢了，她錢就收下來了，我沒有把錢先拍照再交給她」。不過，法院根據手機裡通訊紀錄鑑定結果，發現小美是被應召站安排去應召，且前一個客人加節，一再遲延約定見面時間，令黃男枯等了將近二個小時，她才姍姍來遲，且轉身要跑，就被強拉進去房間，因此如果要仙人跳，可以早早如期赴約，不是仙人跳。

不過，法官認為黃男說詞是事後卸責之詞，不足採信，且一見小美不願與他性交易而欲轉身離去，竟為逞一己私慾，強行將人拉入旅館房內爆發拉扯，造成被對方受傷，並強制性交未遂，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，又未賠償對方，因此判決有期徒刑2年。

黃男不服上訴，不過，最高法院仍維持原判確定，駁回上訴。

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