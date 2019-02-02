媒體寒冬！花蓮《東方報》暫停刊　社長：等年後資金到位　

▲花蓮在地《東方報》驚傳停刊。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／花蓮報導

花蓮在地報紙《東方報》驚傳停刊，1月30日後就未出刊，據了解因有多位記者及編輯連續好幾個月都未領到薪水「集體請辭」，疑似財務出了狀況，只好忍痛停刊，至於是否能夠恢刊，東方報社長林裕勳表示，等過年後看資金是否到位在說。

創刊12年的《東方報》與有更久歷史的《更生日報》是花蓮在地2大在地報社，每日有數萬份的發行量，在花蓮影響力十足，這次《東方報》無預警停刊，也震撼花蓮媒體業。

《東方報》創立於2007年8月1日，當時名稱叫《東方快報》與香港知名《東方日報》名稱雷同，董事長是前立委黃正一，總編輯康武吉是前聯合報花蓮資深記者，背後的出資者則是當時擔任立委的傅崐萁等人。

但9年多前傅崐萁從立委轉戰花蓮縣長寶座，東方快報改由營造商李有成接手經營，後來李有成與傅崐萁理念不和，報風轉為「監督」傅崐萁，批判力道十足，吸引不少民眾訂閱。

去年就傳出財務出狀況，曾在東方報的一名前記者表示，從去年9月份開始就沒領到薪水，後來忍不下去只好請辭，曾到縣府進行調解，要追討積欠的薪水，但調解並沒有共識，積欠的薪水也沒有著落。

▲花蓮在地《東方報》驚傳停刊。（圖／記者楊均典攝）