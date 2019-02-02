出重拳「興達電廠減煤50%」　韓國瑜：其實我們很為難

▲台電興達電廠已運轉36年。（圖／台電提供，下同）

地方中心／高雄報導

環團日前公布2018臭氧年報，PM10、PM2.5、臭氧排名全都是高屏包辦，而有關興達電廠三、四號機展延許可，高市府環保局依法核發許可證，但要求2大重點條件，也就是每年秋冬季空品不良的六個月期間，減少生煤使用量五成，還要至少停止運轉一座機組。對此，韓國瑜表示，「其實我們很為難，因為我們了解國家能源政策是一盤棋在下，所以採取循序漸進方式，既達到有效改善空汙，又不影響國家政策、經濟發展的方式」。

韓國瑜2日受訪時回應核發興達電廠許可證時表示，若一拳整個打下去讓台電哇哇叫，2機組全部停下，會讓能源政策受到嚴重影響，但又不能不表態，所以採取循序漸進，既達到有效改善空汙，又不影響國家政策和經濟發展，所以這一步下去台電很頭痛，在秋天冬天空汙最嚴重時期，要求生媒減少50%、關閉1機組，台電也要咬緊牙根撐下去，讓高雄市民的肺喘一口氣」。

韓國瑜說，還會依序執行其他步驟，不管怎樣目標不變，就要改善空氣汙染，要讓台電感受到高雄市民壓力，跟我們配合，不能懈怠醋、置之不理，目前為止這方式是各方面比較能接受。

有關興達電廠三、四號機展延許可，高市環保局依法核發許可證，但考量興達電廠位於環保署公告高屏總量管制區內，是空汙排放量最大的固定汙染源，環保局為維護空氣品質，減少污染排放，於核發許可證展延時，附加「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」之負擔，要求重點有以下兩點：

第一、實質減量：每年秋冬季空品不良的六個月期間（10月至翌年3月），興達電廠三、四號機的生煤使用總量，以105年實際生煤使用量再減五成，做為核發許可用量上限。

第二、優化管理：再要求每年冬季空品最嚴重的三個月期間（12月至翌年2月），興達電廠三、四號機至少停止運轉一座機組，有效減排。

環保局表示，此方案將可於秋冬季有效降低粒狀汙染物115公噸、硫氧化物1,289公噸、氮氧化物1,052公噸，以符合空污季節的減量需求，並且不會影響夏季空品良好期間的尖峰用電需求。

此外，環保局已著手將電力設施排放標準再下修到現行標準的一半，促使台電及汽電共生廠採行低汙染製程及高效防制技術，未來會在「實質減量、優化管理」的原則下，持續推動各項汙染減排政策，加速改善空氣品質。

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▼環團要求興達電廠燃煤機組應立刻除役。（圖／記者許展溢攝）