2020選總統！吳王密談一字未提　朱立倫訪美前去看連戰

政治中心／台北報導

對於2020總統大位，國民黨內有意角逐的幾個太陽，在年前拜訪探視大老們或在春節期間上香祈福的動作，都格外受到矚目。國民黨主席吳敦義在提前跟連戰、吳伯雄拜過早年後，1日傍晚6點前往立法院鎮江會館與前立法院長王金平會面，雙方密談約45分鐘，但對於有沒有聊到選總統一事，兩人異口同聲地說沒有。無獨有偶，前新北市長朱立倫也趕在年前去看了吳敦義、連戰跟蕭萬長，他說，跟長輩拜拜年，大家其實都閒話家常。

據透露，這場「吳王會」在兩人見面前一小時才談定，並為配合王金平行程，選在立法院會面。吳敦義拜訪王金平時特別準備了一盒由太太蔡令怡所準備的水果禮盒，媒體見狀後問是什麼水果，吳敦義回說蘋果，但王金平現場立刻拆開後發現原來是棗子，數了一下裡面共有12顆，剛好夠分給現場記者每人一顆，王金平隨後親筆簽名回贈新書《橋》給吳敦義。

雙方閉門會談近50分鐘，吳敦義會後表示，與王金平是多年的好朋友，又同事過，如今過年差幾天而已，來拜訪老朋友，「我是一定要來看他的」，另外也拜訪了國民黨前主席連戰、吳伯雄，「都是我尊敬的長官、好朋友」。至於兩人聊了什麼？吳敦義笑回「我們都是講事情」，並回憶過去在立法院推動ECFA，王金平都非常配合，「老實講這是國會之寶！」

兩人是否有聊到2020選總統、黨內初選辦法？吳敦義會後表示，「通通，一個字都沒提到這些」，一旁的王金平也說「沒有、沒有，絕對沒有提到」，兩人都在講行政、立法的事情，「真的純粹是這樣」。

聽聞吳敦義、王金平會面密談，朱立倫2日也透露，過年期間大家拜年很正常，他前兩天也跟連戰、吳敦義、蕭萬長等許多大老，也「閉室密談」一、兩個小時，大家其實都是閒話家常、跟長輩拜拜年。

另外，朱立倫也表示，他自己接下來的訪美行程與其他候選人的想法不同，並非走政治形成，是為了台灣未來在經濟轉型，新創科技是非常重要的一部分，他在美國將接觸的人，大多是台灣到矽谷的優秀創業家以及國外成功企業人。

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