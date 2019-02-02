過年發紅包手傷再爆腰傷　韓國瑜笑談：影響洞房花燭夜

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜過年前夕，前往廟宇跟民眾來發紅包，但沒想到之前已經被熱情民眾握手而受傷，現在又傳出因為這一陣子在發紅包時，不停跟民眾彎腰致意造成受傷，記者關心韓國瑜傷勢情況，韓國瑜笑稱：「會影響洞房花燭夜」，讓大家都笑了。

▲高雄市長韓國瑜看見阿嬤不顧腰傷，仍忍痛彎腰致意 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜近期前往廟宇發紅包跟民眾互動，民眾相當熱情，之前有不少人搶著跟韓國瑜握手，結果沒想到造成韓國瑜手部受傷，不過現在又傳出韓國瑜腰也受傷了，因為不停跟民眾彎腰致意，所以腰很痛，記者詢問腰部有沒有保養，韓國瑜第一時間回答：「腰一直這樣受傷的話，會影響到什麼你知道嗎？就是...」，韓國瑜講到這邊就「嘖」一聲頓了一下，記者隨後補了一句「功能」，韓國瑜立刻轉頭大笑說：「對！」，之後立刻補充「你想太多了，開玩笑，腰的確跟年輕時候不一樣」。

▲高雄市長韓國瑜表示腰傷，會影響「洞房花燭夜」功能 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者追問妻子李佳芬是否有協助按摩舒緩，韓國瑜很靦腆說：「有按摩、有按摩」連續講了兩次，但隨後又不改幽默本性「腰太痛對我們這種男人來講，會影響洞房花燭夜，你知道嗎？」當場讓大家都笑了出來。