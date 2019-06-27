聖帕颱風生成「飆車」撲向日本！恐登陸關東　變性轉溫帶氣旋

▲聖帕颱風生成「飆車」撲向日本！（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

今年第3號颱風生成！中央氣象局表示，原位於日本東南方海面的熱帶低壓已於27日晚間8時發展為輕度颱風「聖帕」（國際命名：SEPAT），移動速度相當快，持續朝日本前進，預計將從關東附近登陸，28日則將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣沒有影響，28日各地天氣依舊穩定，有35度以上高溫出現機率。

氣象局預報，28日台灣附近持續盛行西南風，因西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨機會，尤其山區仍有局部大雨發生可能；另外，全台高溫仍約32至34度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區將飆破35度。

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▲聖帕恐登陸關東地區，隨即變性轉溫帶氣旋。（圖／日本氣象廳、翻攝RAMMB）



至於原位於日本東南方海面的熱帶低壓，日本氣象廳已於27日晚間8時正式將其升格為今年第3號聖帕輕度颱風，氣象局指出，目前聖帕中心位於台北東北風約1560公里海面上，預計將快速以時速63公里速度向東北東前進，可能從關東地區登陸，並將於28日晚間8時抵達東京東北東方980公里海面上（台北東北東方3080公里海面上），即將變性為溫帶氣旋。

氣象局觀測，聖怕颱風中心附近最大風速每秒18公尺，相當於８級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑公里。日本氣象廳公布的最新路徑預測圖則顯示，聖帕28日早上從關東地區登陸機率相當高，隨後一路向東北東方移動出海。

對此，天氣風險公司分析，其實聖帕颱風型態還不太好，但依據日方的路徑預測，「大概可以猜一下為什麼日本氣象廳要將它升格。」聖帕對台灣天氣沒有影響。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也表示，聖帕移動速度超快，對日本沿岸影響會有，但不太，預期將於28日早上通過東京附近後，就會準備變性溫帶氣旋並減弱。

▼清晨至上午間中南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（圖／NCDR、中央氣象局）