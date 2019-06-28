　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北體感溫度上看41°C　鄭明典PO萬里淡紫朝陽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼吃冰淇淋,吃冰,降溫,夏日,高溫,夏天,炎熱,天氣,中暑,烈日,紫爆。（圖／記者季相儒攝）

▲天氣炎熱，有許多人會利用吃冰消暑。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

注意防曬！受到暖氣團熱力影響，全台悶熱，台北中正區體感溫度上看41度。氣象局副局長鄭明典一早也在臉書發文提醒「今天會是悶熱的一天，午後對流發展的機率還是很高」，同時貼出新北市萬里顏色特別的朝陽照片。

中央氣象局資料指出，今(28)日台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致為多雲到晴；不過午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

溫度方面，各地高溫約31-35度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫可達35度左右。其中台北市中正區中午體感溫度高達41度，請注意防曬並多補充水份。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今、明(28、29日)兩天在鋒面前的暖氣團內，天氣悶熱；低層大氣水氣略減，西南風遇地形產生輻合作用，清晨在西南沿岸淺對流發展、移入陸地，有局部零星陣雨；午後陸地上有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲鄭明典貼出顏色特別的日出，可以看到一道淡紫色朝陽。（圖／翻攝臉書）

吳德榮表示，週日(30日)太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣增多，大氣持續不穩定；西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨；午後對流活躍，影響範圍大；白天未降雨時，天氣很悶熱。下週一、二(1、2日)風向漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，南部、東南部迎風面亦有局部陣雨的機率。下週三、四(3、4日)西南氣流增強，引進更多水氣，大氣很不穩定，易有劇烈降水；影響程度、模式仍在調整中，需持續觀察。

ET快訊
「承認中國地位」薩爾瓦多政府收下46億經費　新總統不恢復台灣
尼斯湖水怪出土？南極洲小島驚見史上最重、7千萬年前「遠古海洋
千萬吊車燒爛！業者到場嗆駕駛「你乾脆被燒死」　他沉默轉頭蹲路
4歲女面前被燒死！她跪著「肉身擋火」硬挺亡　最後緊盯愛女畫面

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮,鄭明典

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬里驚見「淡紫朝陽」！暖氣團發威超級熱　台北體感溫度上看41°C

罷工第9天！長榮航空28日最新航班異動「取消117班」

台大不續聘司徒文合約到7月底　教務長：只是期限到了就結束

超商圍爐吃火鍋！ 大叔揪團「自備瓦斯爐」開煮　他抬頭一看傻眼

罷工Day9空服員工會調整「禁搭便車」等4訴求　長榮勞資協商未定

聖帕颱風生成「飆車」撲向日本！恐登陸關東　變性轉溫帶氣旋

弟弟進電梯一聞！年輕人妻「身上都是叔叔的味道」　神展開讓萬人笑翻

工會成員上節目指「待遇比華航低」　長榮提三點澄清

快訊／第3號颱風「聖帕」生成直奔日本　台客遊日行程留心

遭臨時取消贊助　「好心人讓機位」只求她們順利赴澳洲拼全馬圓夢

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

熊仔歌曲《假朋友真兄弟》KUSO版　網友超神改編...教你分辨真假韓粉

萬里驚見「淡紫朝陽」！暖氣團發威超級熱　台北體感溫度上看41°C

罷工第9天！長榮航空28日最新航班異動「取消117班」

台大不續聘司徒文合約到7月底　教務長：只是期限到了就結束

超商圍爐吃火鍋！ 大叔揪團「自備瓦斯爐」開煮　他抬頭一看傻眼

罷工Day9空服員工會調整「禁搭便車」等4訴求　長榮勞資協商未定

聖帕颱風生成「飆車」撲向日本！恐登陸關東　變性轉溫帶氣旋

弟弟進電梯一聞！年輕人妻「身上都是叔叔的味道」　神展開讓萬人笑翻

工會成員上節目指「待遇比華航低」　長榮提三點澄清

快訊／第3號颱風「聖帕」生成直奔日本　台客遊日行程留心

遭臨時取消贊助　「好心人讓機位」只求她們順利赴澳洲拼全馬圓夢

沛小嵐淚崩告別馬如龍　單親媽「熬夜拼做2層樓靈厝」送最後一程

宋仲基宋慧喬確定「清算30億財產」！　採取離婚調解原因曝光

只看自己想看的！YouTube讓用戶對首頁和即將播放專區控制權大增

瘋電影／靠譜歌王　當這個世界沒有披頭四

北市未來看跌房價者六都之最　房仲：看壞情緒已在收斂

南韓《玩具總動員4》周邊好燒！胡迪雨傘、公仔冰淇淋盒手刀搶

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

社工查訪被誤認成小三　精障婦持菜刀沿街追砍、剁爛包包

正港「瑞典坦克」！Volvo推2款防彈休旅車 炸彈攻擊也不怕

司法全面「綠化」　國民黨批：大法官全家都是小英家

花蓮26艘獨木舟遭惡意挖孔　 17遊客出航全翻船：這是謀殺！

生活熱門新聞

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

醫師曝「腳指甲正確剪法」網震驚

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

弟弟進電梯一聞：媽媽身上都是叔..

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

長榮教官喊話　內部Line訊息..

罷工Day9工會調整4訴求　協..

最後24小時！準颱風聖帕路徑出..

蝦頭一拔「有詭異吻仔魚」專家解..

懂得裝傻！聰明到讓男人會怕的星..

前女友玩一圈求穩定他10理由拒..

聖帕颱風飆車撲日！　恐登陸關東

室友帶女友回來「唰唰唰」　大一..

搭車狂遇佔位…她曝1招讓對方秒..

更多熱門

相關新聞

聖帕颱風飆車撲日！　恐登陸關東

今年第3號颱風生成！中央氣象局表示，原位於日本東南方海面的熱帶低壓已於27日晚間8時發展為輕度颱風「聖帕」（國際命名：SEPAT），移動速度相當快，持續朝日本前進，預計將從關東附近登陸，28日則將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣沒有影響，28日各地天氣依舊穩定，有35度以上高溫出現機率。

北北基等6縣市發布大雨特報

快訊／中南部水氣來了！吃午餐注意雨勢

聖帕颱風今可能生成　吳德榮：下周三起易有劇烈降水

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

警車旁滿地屍塊　突尼西亞2連爆

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

私密處「菜花疊疊樂」！孕婦：5個月沒OO

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基婚變髮量驟減！憔悴照曝光…網心疼：好嚴重

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出土

醫師曝「腳指甲正確剪法」網震驚

遊澳門！Grace絕美曲線藏滿滿的愛

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面