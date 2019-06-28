萬里驚見「淡紫朝陽」！暖氣團發威超級熱　台北體感溫度上看41°C

▲天氣炎熱，有許多人會利用吃冰消暑。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

注意防曬！受到暖氣團熱力影響，全台悶熱，台北中正區體感溫度上看41度。氣象局副局長鄭明典一早也在臉書發文提醒「今天會是悶熱的一天，午後對流發展的機率還是很高」，同時貼出新北市萬里顏色特別的朝陽照片。

中央氣象局資料指出，今(28)日台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致為多雲到晴；不過午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

溫度方面，各地高溫約31-35度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫可達35度左右。其中台北市中正區中午體感溫度高達41度，請注意防曬並多補充水份。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今、明(28、29日)兩天在鋒面前的暖氣團內，天氣悶熱；低層大氣水氣略減，西南風遇地形產生輻合作用，清晨在西南沿岸淺對流發展、移入陸地，有局部零星陣雨；午後陸地上有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率。

▲鄭明典貼出顏色特別的日出，可以看到一道淡紫色朝陽。（圖／翻攝臉書）

吳德榮表示，週日(30日)太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣增多，大氣持續不穩定；西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨；午後對流活躍，影響範圍大；白天未降雨時，天氣很悶熱。下週一、二(1、2日)風向漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，南部、東南部迎風面亦有局部陣雨的機率。下週三、四(3、4日)西南氣流增強，引進更多水氣，大氣很不穩定，易有劇烈降水；影響程度、模式仍在調整中，需持續觀察。