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「聖帕颱風」今可能生成　吳德榮：下周三起西南氣流增強易有劇烈降水

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲顏增璽說，熱帶低壓未來偏東北朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員顏增璽表示，位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓今天（27日）有增強為颱風的機率；今各地午後都有機會下雷陣雨，以山區機率最大，有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮說，下周三（7月3日）起西南氣流增強，大氣很不穩定易有劇烈降水，需再觀察。

顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今偏夏季天氣型態，由於西南風與陸風交互作用，南台灣清晨開始下雨，大約接近中午雨就會停，午後各地要注意雷陣雨；今全台高溫估32到34度。

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▼氣象局觀測，今晨2時熱帶性低氣壓在琉球南方海面，向東北移動，時速44公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今各地要注意午後雷陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時熱帶性低氣壓在琉球南方海面，向東北移動，時速44公里。顏增璽說，熱帶低壓今成颱機率不是太高但有機會，未來偏東北往日本南方海面前進，對台灣沒有影響。若成颱將是今年第3號颱風「聖帕」（Sepat，馬來西亞提供，一種淡水魚）。

氣象局預報，周五（28日）至下周三西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，由於西南風易將暖濕空氣帶進台灣，各地容易有午後雷陣雨發生，山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，周五清晨至上午，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；周六（29日）至下周三清晨至上午，中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫上，各地高溫31至35度左右，沒下雨時感受悶熱。

▼北部未來一周高溫34、35度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周四（7月4日）至下周六（7月6日）受太平洋高壓影響，各地大多晴朗炎熱，僅清晨中南部沿海地區仍有局部短暫陣雨，午後近山區仍有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面已北移至華中，台灣附近低層水氣仍多，大氣不穩定，北台灣雲量較少，未下雨前天氣悶熱；海峽南部對流雲移入陸地，局部降雨將由南部擴及中部，午後熱對流在陸地上發展，其他地區亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，周五、周六天氣悶熱，低層大氣水氣略減，西南風遇地形產生輻合作用，清晨在沿海對流發展移入陸地有局部陣雨，午後陸地上有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率；周日（30日）太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣，大氣持續不穩定，西南氣流遇地形輻合易發展雲雨，午後對流活躍影響範圍大。

吳德榮指出，下周一（7月1日）、下周二（7月2日）漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，南部、東南部迎風面亦有局部陣雨的機率；下周三起西南氣流增強，大氣很不穩定，易有劇烈降水，需再觀察。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮,颱風

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