高雄馬年小紅包造型曝！「超人精神」卡哇伊　63商圈市場開領

▲高市府今年發放「馬年小紅包」是以燈會IP超人力霸王為主角。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

農曆年節即將到來，傳統市場陸續湧現採買年貨人潮。高雄市經濟發展局連續3年與市場合作，今年將於全市36處公有市場、27處商圈限量發放「超人力霸王」造型的人氣馬年開運小紅包，從1月31日一路發到2月14日，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

經發局長廖泰翔表示，市府推動傳統市場轉型升級，近6年投入達8.34億元，推動轄管80處市場與攤集場的硬體環境改造與提升，並透過青年創業補助招商、引入人流。去年全市有18處市集及166位攤商通過經濟部評核，國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」名攤殊榮，五星及四星樂活名攤總數也高達52攤，較往年成長超過4成。

▲鼓山龍華市場連續多年獲經濟部評鑑五星優良市集肯定。（圖／記者許宥孺翻攝）



經發局表示，為迎接馬年，市府提供開運小紅包，除了先前公布27處商圈外，今再加碼於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等36處公有市場發放，歡迎市民領紅包討吉利，發放時間、地點已公布於經發局臉書，並視活動情況調整，小紅包數量有限，發完為止。

春節期間，經發局也聯手全市30大商圈舉辦「高雄過好年」系列活動，榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，集結迪記法式豬舌飯、王煮麵、曉琦飯糰、香噴噴滷味、胖胖泰等名攤，讓民眾一次購足。

歷史悠久且高質平價的國民市場，匯聚了正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等老字號攤商深具人氣；而以攤位整潔、通道寬敞著稱的岡山文賢市場，則以東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等美味名聞遐邇。

經濟部五星優良市集旗后觀光市場會長陳清雄表示，高雄演唱會經濟發展有成，帶動觀光人潮成長，旗津更是許多遊客的最愛。旗后市場內以熟食攤位為主，品項多元且具特色，包括阿宏、飛天魚、佳豪、洪之家、金牌阿三、金牌阿妹及茗城二店等，販售魷魚絲、零嘴等伴手禮，絕對是最代表高雄的海味首選。近幾年攤商積極導入數位支付與網購服務，同時投入多語服務及自製環保提袋，鼓勵減碳消費，適合全家春節採買及觀光遊憩。

▼36處「市場」發放馬年小紅包時間。（圖／記者許宥孺翻攝）



▼27處「商圈」發放馬年小紅包時間。（圖／記者許宥孺翻攝）