　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

缺德！豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

記者楊永盛／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感，造成超過1700隻雞無預警死亡，不肖業者竟將1千多隻死雞運載到苗栗縣後龍鎮，更在無辜養雞場門前的農地掩埋，讓苗栗業者氣炸跳腳痛駡：真缺德！苗栗縣政府今（29）下午3點開挖後，確認已挖掘到雞屍，正逐一清點後送到化製場燒毀，並追究豐康牧場、地主的刑事責任和重罰。

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。而動防所28日接通知死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。台中市政府表示，年1月27日主動先以電話通知苗栗縣政府，28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，接獲通報第一時間前往疑似掩埋點清消，跟第一時間發現棄置出海口相距約1公里；而掩埋處旁、相隔大排水圳的一家在地養雞場，縣府先在27日包括周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，目前抽檢沒有異狀。

縣府相關單位會同警方和嚴姓地主（豐康業者友人），今天下午3點前往掩埋場挖掘，約3時40分挖掘到死雞，動防所人員穿著防護衣，小心翼翼逐一裝設袋子，再馬上送進化製車進行燒毀處理後，再次對掩埋處加強清消，讓業者和民眾安心。

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳樹義說，縣長鍾東錦對此案震怒，指示徹查棄置雞屍行為人，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，對嚴姓地主研議依《廢棄物清理法》第46條移送檢方偵辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

12星座2月運勢公開！第1名有望升職加薪　股市大賺一筆

高雄馬年小紅包造型曝！「超人精神」卡哇伊　63商圈市場開領

缺德！豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

快訊／豐康蛋雞場蛋品流向公布　台中一票5星好評店家衰中鏢

快訊／豐康蛋雞場隱匿禽流感　盧秀燕怒祭115萬元重罰

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

12星座2月運勢公開！第1名有望升職加薪　股市大賺一筆

高雄馬年小紅包造型曝！「超人精神」卡哇伊　63商圈市場開領

缺德！豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

快訊／豐康蛋雞場蛋品流向公布　台中一票5星好評店家衰中鏢

快訊／豐康蛋雞場隱匿禽流感　盧秀燕怒祭115萬元重罰

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

【是我沒綁好...】5噸怪手突翻落！騎士奪命亡 妻子痛哭...運將自責

生活熱門新聞

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

《五燈獎》67歲主持人　新身份「年收300萬」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

要過年了！　4生肖繫好安全帶「賺爆或破財」

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」片段曝！狠被打臉

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

政大神秘校友捐9.4億「指定蓋宿舍」　校方曝：2人為商學院畢業

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

更多熱門

相關新聞

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

台中市才剛歷經非洲豬瘟防疫緊張期，又爆出禽流感通報疏失事件。台中市豐原區一處蛋雞場因未依規定通報禽流感疫情，遭台中市政府依法重罰115萬元。市府也公布雞蛋流向，其中最大宗流向苗栗縣，其次是台北市，另外台中豐原、潭子多家在Google評論上獲5星好評店家也衰中鏢。

即／豐康蛋雞場隱匿禽流感　台中市府重罰115萬

即／豐康蛋雞場隱匿禽流感　台中市府重罰115萬

蛋價連3漲「季節性需求」　農業部：禽流感影響不大

蛋價連3漲「季節性需求」　農業部：禽流感影響不大

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

關鍵字：

禽流感H5N1後龍外埔漁港豐康挖掘缺德

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面