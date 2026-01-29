缺德！豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

記者楊永盛／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感，造成超過1700隻雞無預警死亡，不肖業者竟將1千多隻死雞運載到苗栗縣後龍鎮，更在無辜養雞場門前的農地掩埋，讓苗栗業者氣炸跳腳痛駡：真缺德！苗栗縣政府今（29）下午3點開挖後，確認已挖掘到雞屍，正逐一清點後送到化製場燒毀，並追究豐康牧場、地主的刑事責任和重罰。

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。而動防所28日接通知死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。台中市政府表示，年1月27日主動先以電話通知苗栗縣政府，28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，接獲通報第一時間前往疑似掩埋點清消，跟第一時間發現棄置出海口相距約1公里；而掩埋處旁、相隔大排水圳的一家在地養雞場，縣府先在27日包括周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，目前抽檢沒有異狀。

縣府相關單位會同警方和嚴姓地主（豐康業者友人），今天下午3點前往掩埋場挖掘，約3時40分挖掘到死雞，動防所人員穿著防護衣，小心翼翼逐一裝設袋子，再馬上送進化製車進行燒毀處理後，再次對掩埋處加強清消，讓業者和民眾安心。

陳樹義說，縣長鍾東錦對此案震怒，指示徹查棄置雞屍行為人，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，對嚴姓地主研議依《廢棄物清理法》第46條移送檢方偵辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。