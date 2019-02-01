92疫區「解除封鎖」　陸農村農業部：非洲豬瘟疫情趨緩

▲非洲豬瘟疫情去年8月3日在遼寧瀋陽爆發以來，已有24省區淪陷。（圖／路透社，下圖）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，截至2月1日為止，共有24省區淪陷，僅剩新疆、西藏、寧夏、廣西、海南、山東、河北未傳出疫情。據新華社官方微博今（1）日報導，大陸非洲豬瘟疫情已開始減緩，已有23個省份的92個疫區，按規定解除封鎖。

大陸農業農村部相關負責人表示，非洲豬瘟疫情自2018年12月開始，已出現下降態勢，2019年1月新發疫情有5起，疫情進一步趨緩。據大陸農業農村部官網訊息，1月共有5起疫情傳出，分別為黑龍江省綏化市明水縣、江蘇省泗陽縣、甘肅省慶城縣、甘肅省蘭州市及寧夏回族自治區永寧縣。

報導提到，由於非洲豬瘟傳入和傳播管道多、潛伏期長，目前病毒在大陸已形成了一定汙染面，傳統的生產、流通和消費方式難以短時間內根本改變，傳播途徑錯綜複雜，且全球範圍內尚未研發出有效疫苗，防控形勢仍復雜嚴峻。

據悉，大陸農業農村部下一步將督促指導各地切實落實防控措施，規範生豬調運監管，督促地方全面禁止餐廚剩餘物餵豬，及時規範排查處置疫情，全面展開生豬屠宰環節檢測。此外，也要加快實施分區防控，建立運行協調機制，協同聯防聯控，切實抓好豬肉市場供應，保障春節期間豬肉市場量足價穩，穩定生豬基礎產能。

報導提到，除了防疫，同時也要集合優勢科研力量，加大科研投入、加快疫苗和診斷試劑研發進程。此外，也要加強國際合作交流，推動訊息共享，嚴防疫情跨境傳播，會同各地各有關部門，進一步發揮聯防聯控機製作用，健全完善防控長效機制，加強動物防疫隊伍和條件建設，壓實防控責任，確保打贏打好非洲豬瘟防控攻堅戰、持久戰。

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