2陸籍生「離奇喪命渠道」　陸駐福岡總領館要日方加快調查

▲ 上青木地區水道一景。（圖／翻攝自Google Maps）

大陸中心／綜合報導

日本福岡縣警方26日在久留米市的渠道發現一具浮屍，調查後發現是大陸籍的23歲男子唐廣鑫，生前擔任技能實習生。由於警方不久前才在附近發現另一名陸籍實習生，同樣也是漂浮在水面上，明顯死亡已有一段時間，目前正針對這2起案件展開調查。大陸總領事館29日發布消息敦促日方加快事件調查，並表示將向遇害實習生家屬提供必要協助。

綜合外媒報導，福岡縣警方本月1日在久留米市一渠道發現陸籍技能實習生徐和欽臥漂浮在水面後將其送醫救治，徐和欽於7日因肺炎死亡。同月26日，警方在同一水渠又發現一名陸籍技能實習生唐廣鑫的遺體，他被發現時已死亡一段時間。

▲大陸駐福岡總領事館29日發布消息，要日方加快調查。（圖／翻攝自大陸駐福岡總領事館官網）

日本警方表示，目前陸籍技能實習生死亡事件仍在調查之中，尚無明確結論。據悉，徐和欽和唐廣鑫於去年1月赴日本務工，同屬一家木材技術國際交流合作機構，2人生前曾作為技能實習生被派遣至不同公司工作。

大陸駐福岡總領事館表示，總領事館接到日方相關通報後高度重視，第一時間即要求日方盡快查明真相，同時通過中方派遣公司與兩名技能實習生家屬聯繫，積極協助家屬辦理赴日相關手續。總領事館將繼續關注事件進展，並再次提醒領區內技能實習生加強自身防範，注意安全。