非洲豬瘟通報「已讀不回」半年　陸方2日首度傳真回覆

▲非洲豬瘟病毒目前沒有任何疫苗。（圖／路透社）

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，截至2月1日為止，共有25省區淪陷。農委會上月26日表示，由於非洲豬瘟疫情爆發以來，我方已和大陸聯繫過5次，卻得不到任何回應；疫情發生近半年，大陸「海峽兩岸農業交流協會」今（2）日上午首度傳真給我方的農村發展基金會，並說明當前大陸的疫情現況，農村發展基金會也已傳真函轉農委會。

由於非洲豬瘟疫情持續在大陸各省市蔓延，陸委會日前痛批陸方持續「已讀不回」。國台辦發言人馬曉光上月26日回批，兩岸雖簽有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，但台灣長期未進口大陸豬肉，不適用上述協議。

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

據《自由時報》報導，針對我方多次詢問非洲豬瘟疫情，但卻遭陸方「已讀不回」一事，大陸「海峽兩岸農業交流協會」今天上午終於傳真給我方的農村發展基金會。傳真中提到，「我方始終照『及時、公開、透明』的原則進行疫情公布，在農業農村部官網持續更新，並向世界衛生動物組織進行通報，相信你方可及時獲得相關訊息，加強兩岸農業交流合作。」

傳真中提到，截至2月1日，大陸曾有25個省份發生過家豬和野豬疫情，累積撲殺生豬95萬頭，目前，已有23個省份94個疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防疫措施有力有效，疫情總體可控。

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