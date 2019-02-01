習川2月再會？　陸外交部：願以各種方式保持密切聯繫

▲G20峰會上，中美雙方同意90天內透過談判達成貿易協議。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美高層級第二輪貿易談判31日落幕，並未提出明確共識。美國總統川普表示，很快將與中國國家主席習近平會晤，外媒報導也提到，中美兩國領袖將在2月再度舉行「習川會」；對此，大陸外交部發言人耿爽今（1）日在例行記者會上僅表示「習主席願意同川普總統以各種方式保持密切聯繫」，沒有透露太多相關細節。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸外交部今天舉行例行記者會，路透社記者提問說道，川普稱萊特海澤（Robert Lighthizer）與梅努欽（Steven Mnuchin）將在2月中旬來中國磋商，此事是否確定？該記者還問及，習近平和川普是否會在中國會面？

對於第一個問題，發言人耿爽表示，在此輪中美經貿磋商中，雙方明確了下一步磋商的時間表和路線圖，「至於你關心的具體的安排，包括具體訪問的時間，我建議你向主管部門詢問。」

關於習近平和川普總統會晤的問題，耿爽接著回應道，有注意到川普總統表示十分期待同習近平主席再次會晤，「正如在致川普總統的口信中指出的那樣，習主席也願意同川普總統以各種方式保持密切聯繫。」