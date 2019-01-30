他爽看A片…驚見女友變莉莉子！一劍浣春秋：假到不行的幻想文

▲據傳有男大生看A片，竟見到女優就是自己的女友。圖為示意圖，非該名男子。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

近日有媒體報導提到，有一位大陸網友在論壇看A片，沒想到卻驚見片中的女主角是自己女友，氣得他立刻訂機票飛往日本與她對質。對此，AV達人一劍浣春秋今（29）天撰文表示，這是篇假到不行的幻想文，現在各片商和事務所都怕得要死，女優要拍片都會經過非常嚴格的身分及健康檢查，留日學生不可能有片可拍的。

報導提到，大陸的網友看了友人推薦的A片，竟發現演出的「莉莉子」就是自己去日本唸書的女友，他立刻飛到東京對質，結果對方說自己不偷不搶，是堂堂正正賺錢，甚至反過來幹譙「你們男人看不會被指責，不覺得羞恥，可是女人拍這種你們就覺得很賤很不堪？」

AV達人29日在其臉書粉絲專頁《新●一劍浣春秋》為文表示，「我再強調一次，這是篇假到不行的幻想文，為什麼呢？因為去日本唸書一定要拿學生簽證，而學生簽證裡就有白紙黑字地規定『不得從事風俗產業』，所以這篇報導一開始就過不了關。」

他也提到，也許會有人說「搞不好片商不知道她是學生才用了她」，但這也是不可能的，大家應該都知道最近AV界有多少負面新聞吧？現在各片商和事務所都怕得要死，女優要拍片都會經過非常嚴格的身分及健康檢查，留日學生不可能有片可拍。

達人一劍浣春秋提醒，若有看到什麼「留日學生被搭訕成功」的作品可千萬別當真，一切都是假的，拿學生簽證的人是拍不了AV的，必須要有工作簽證或是永住證才行，但那顯然又和故事中的莉莉子有很大的出入。他也直言，為什麼一而再再而三有這種幻想文出現？是有多少人想看自己女友被AV男優睡，該不會連他們文中的女友也是幻想出來的吧。