8300公斤「穿山甲鱗片」藏貨櫃　港海關破歷年最大宗走私

▲穿山甲鱗片一般都被磨成粉，拿來製成活絡筋骨、通乳等中藥。圖為示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了打擊跨境走私瀕危物種活動，香港海關與大陸海關近日採取聯合行動，在葵涌海關大樓驗貨場一個貨櫃內，檢獲約8300公斤穿山甲鱗片及2100公斤象牙，估計市值約6200萬元港幣（約新台幣逾1億2千8百萬元，下同），此次案件是香港海關歷年來檢獲最大批的穿山甲鱗片，象牙則是有紀錄以來第三大宗，已有2人被捕。

據《香港01》報導，香港海關16日於葵涌海關大樓，用流動X光車輛檢驗貨物，經影像分析後發現貨櫃內的空間不但沒有充分利用，且貨物非單一種類，形狀也不一樣，引起關員的懷疑。此外，貨櫃的末端也有一批可疑的條狀物，密度非常高，不像是冷凍肉類。

報導提到，海關人員花了4小時用工具鑿開冰層，才成功將巨型凍肉塊連成一體的冰塊撬開，發現十呎後位置有171袋穿山甲鱗片，約重8300公斤；此外，貨櫃尾端還有五箱及36袋象牙，約重2100公斤。這次查獲的走私象牙及穿山甲鱗片，總值約6200萬元。

香港海關進一步調查後，已拘捕旺角一間貿易公司的39歲男負責人及29歲女職員，目前案件仍在調查中；至於被捕的兩人，正保釋候查，不排除還有更多人涉案。根據香港法例《進出口條例》，任何人輸出未列艙單貨物，即屬違法，若經定罪，最高可被監禁7年及罰款200萬元。

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