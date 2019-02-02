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沒錢買飼料…豬被餓死？　陸「養豬第一股」雛鷹農牧去年虧151億

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▲吉林省、內蒙古再爆非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲大陸非洲豬瘟疫情嚴峻。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

在大陸A股中，有著「養豬第一股」之稱的雛鷹農牧，近日公布2018年財務預告，預測全年將虧損人民幣29至33億元（約新台幣133億元至151億元，下同），主要原因是因為公司資金不足，公司生豬養殖死亡率高於預期，致使生豬養殖成本及管理費用高於預期所致。

綜合陸媒報導，雛鷹農牧1月30日發布修正後財測，預計2018年度虧損29億至33億元人民幣，上年同期為盈利4518.88萬元，主要源於非洲豬瘟以及商譽減值影響。

對於業績修正原因，雛鷹農牧表示，2018年6月開始，公司出現資金流動性緊張局面，由於資金緊張，飼料供應不及時，公司生豬養殖死亡率高於預期，致使生豬養殖成本及管理費用高於預期；第四季度生豬市場受非洲豬瘟影響，銷售價格低於預期。

▲雛鷹農牧日前公告表示，去年大虧的原因是因為公司資金緊張，導致飼料供應不及。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲雛鷹農牧日前公告表示，去年大虧的原因是因為公司資金緊張，導致飼料供應不及。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

其實雛鷹農牧在去年11月就屢傳債券違約，之後竟開創了「肉償」債權人的管道，在去年11月7日與一家債權人達成協議，接受以實物（火腿、禮盒等）償還債務本息，總金額達2.71億元人民幣。但去年11月15日的公告指出，目前尚未進行產品交割。

雛鷹農牧除擁有傳統生鮮肉品外，更有附加值較高的生態肉、火腿等產品。雛鷹農牧董秘吳易得就表示，萬元天價火腿也在抵價物範疇。在京東雛牧香食品官方旗艦店上，一款5KG裝的林芝雛鷹藏香豬發酵火腿，標價高達12999元，而另一款7kg裝的三門峽雛鷹黑豬發現火腿，標價也達9999元。

不過在雛鷹農牧預測財報顯示因生豬餓死導致虧損的公告出來後，不少網友嘆「把豬餓死的話也講得出」，根源可能在公司盈利能力較弱，公司現金流可能早已出現問題。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：雛鷹農牧,豬飼料,雛鷹農牧,預虧,生豬,死亡,非洲豬瘟

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