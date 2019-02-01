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蘇澳轉運站直達大台北專車　縮短行車30分鐘

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▲蘇澳轉運站也有國道客運直達大台北地區的專車了！最多可縮短行車30分鐘。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘇澳轉運站也有國道客運直達大台北地區的專車了！最多可縮短行車30分鐘。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳轉運站也有國道客運直達大台北地區的專車了！最多可縮短行車30分鐘，1日至4月7日試辦將1879「圓山、南港直達蘇澳」及9028「新店直達蘇澳」，蘇澳地區乘客無需繞行羅東轉運站再經由羅東交流道接國道5號往台北，可直接由蘇澳交流道直接上國道5號。

宜蘭縣政府表示，目前宜蘭地區往返大台北地區，僅限礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站有國道客運直達車班次，2018年底12月22日落成啟用之蘇澳轉運站則無直達的國道客運班次往返大台北地區。

為便利蘇澳及南方澳民眾乘車的需求，縣府、公路總局、國光客運及大都會客運協調後，於1日至4月7日試辦將原經羅東之1879「圓山─經羅東─南方澳」及9028「新店─經羅東─蘇澳」國道客運路線調整為1879「圓山、南港直達蘇澳」及9028「新店直達蘇澳」，可直接由蘇澳交流道直接上國道5號。

預估1879線可由原行駛時間120分至130分減少至90分至100分，平均約可節省20分至30分；9028線可由原行駛時間90分至100分減少至75分至80分，平均約可節省15至20分鐘，試辦期間規劃平日往返共計16班次往返、假日往返共計20班次。

試辦期間為冬山地區旅客之需求，平日（星期一至星期五）經縣府與客運業者協調後同意規劃行經冬山全程車往返共計16班次。另冬山的旅客亦可搭乘縣轄公車平日1766路線及假日紅2線至羅東轉運站轉乘國道客運，並享有公共運輸轉乘優惠（使用電子票證於宜花東地區搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票免費的優惠）。詳細資訊可查詢2家客運公司官方網站或電洽客服專線。

國光客運 網址：http://www.kingbus.com.tw/
1879路服務電話：03-997-1813 客服專線：0800-010-138
大都會客運 網址：http://www.mtcbus.com.tw/index.php
9028路服務電話：03-995-5607 客服專線：0800-053-434

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關鍵字：蘇澳轉運站,直達大台北專車

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