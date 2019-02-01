影／吳敦義送水果拜「棗」年　王金平立馬拆：12顆現場分享

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義1日傍晚6點前往立法院鎮江會館與前立法院長王金平會面，雙方密談約45分鐘。會面時，吳敦義也送給王金平一盒由太太所準備的水果禮盒，王還開心地現場拆開，數了一下裡面共有12顆棗子，立刻就和現場記者分享，王金平隨後親筆簽名回贈新書《橋》給吳敦義。

雙方閉門會談近50分鐘，吳敦義會後表示，與王金平是多年的好朋友，又同事過，如今過年差幾天而已，來拜訪老朋友，「我是一定要來看他的」，另外也拜訪了國民黨前主席連戰、吳伯雄，「都是我尊敬的長官、好朋友」。

至於兩人聊了什麼？吳敦義笑回「我們都是講事情」，並回憶過去在立法院推動ECFA，王金平都非常配合，「老實講這是國會之寶！」

媒體追問，是否談及2020選總統、黨內初選辦法？吳敦義聽聞直喊「通通，一個字都沒提到這些」；一旁的王金平也說「沒有、沒有，絕對沒有提到」，兩人都在講行政、立法的事情，「真的純粹是這樣」。據了解，這場「吳王會」在兩人見面前一小時才談定，並為配合王金平行程，選在立法院會面。

在兩人會面完後，台灣公道伯臉書也分享了吳敦義與王金平的畫面，引言中也打趣地寫下，過年前最後一天上班日，我與吳敦義以最萌身高差的姿態，與大家拜個棗年～」，除了貼心地同步tag吳敦義的粉絲團，還用hastag加上了令人莞爾的一句：「人家是白鶴送子我們是＿＿＿＿」。

▼吳敦義、王金平會面。（圖／記者徐政璿攝）

▲王金平分享吳敦義送的棗子給現場記者。（圖／翻攝台灣公道伯臉書）