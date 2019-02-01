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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／吳敦義到立法院找王金平　秘談45分鐘讚他：國會之寶

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記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義1日傍晚6點前往立法院鎮江會館與前立法院長王金平會面，雙方密談約45分鐘。吳敦義在會後受訪表示，雙方聊得很開心，「老實講，這是國會之寶」。是否有聊到選總統？王金平則說，沒有講到，也有沒提到黨內總統初選辦法。

雙方會面時，吳敦義也送給王金平一盒棗子，王還開心地與現場記者分享，王隨後也送上他的新書《橋》給吳。吳敦義會後表示，他今天就決定會面3個人，連戰、吳伯雄、王金平，都是他的老長官跟好朋友。

▼吳敦義、王金平會面。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼吳敦義、王金平會面。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼吳敦義、王金平會面。（圖／記者徐政璿攝）

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關鍵字：王金平,吳敦義

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