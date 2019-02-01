春節爆出國潮！林佳龍視察松機送紅包　擬「ABC計畫」備戰疏運

▲交通部長林佳龍視察松機疏運，現場送旅客紅包。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假9天將展開，交通部長林佳龍下午展開一連串交通視察行程，最後一站來到松山機場慰問同仁，確保疏運計畫，並發放加菜金。對於春節航空疏運，林佳龍大讚民航局疏運應變措施做得很足夠，但外島天氣變化大，要隨時留意天候訊息，一有要協助疏運需求，立即啟動ABC計畫。

▲交通部長林佳龍赴松機，聽取民航局長林國顯（左）疏運簡報。（圖／記者黃克翔攝）

民航局長林國顯表示，今年假期9天，不過疏運期間維持12天，尖峰日基本上從2/2開始，也是國內線離島返鄉尖峰，另外初二回娘家也是尖峰時段。今天因為成田機場積雪，台灣飛日本航班每天100多班，相較來講今天是有點壓力。

▲▼林佳龍感謝民航局同仁堅守崗位協助疏運，致贈加菜金慰問。（圖／記者黃克翔攝）

林佳龍表示，今年預估的運量會比去年還要增加6%，雖然依照氣象局的預報看來天候情形還好，但外島天氣變化大，要隨時留意。他稱讚民航局擬定的ABC應變計畫很具體，疏運要讓大家安心，前置作業很重要，不能讓大家搭不上飛機被滯留，若有需要，最短時間要把應變計畫同步啟動。

▲▼林佳龍視察松機疏運，民眾湧上合影、拿紅包。（圖／記者黃克翔攝）

在聽取完民航局的疏運計畫簡報後，林佳龍也發加菜金慰問民航局的同仁，感謝他們的協助，他也親赴松山機場視察最新疏運情況，現場不少民眾湧上前合照，大喊部長好，他也大方合影並致贈紅包給旅客。

民航局因應天候不佳可能有班機延遲或旅客滯留，擬定ABC計畫

A計畫：協調航空公司加班或放大機型

B計畫：協調增開專船

C計畫：協調國防部C-130運輸機支援疏運（國防部已於2/1-2/11備便待命支援）