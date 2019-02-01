暖冬補助撥款慢！民宿代墊「擔心被欠過年」　觀光局7字承諾

▲國旅暖冬遊反應熱烈，申請案件激增。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

交通部觀光局推出「國旅暖冬遊」昨日截止，不過有旅宿業者反應，三個月的補助期間共墊付20至30萬元，至今連一毛錢都沒拿到，已形成資金周轉壓力，造成龐大的經濟壓力，擔心被政府欠過年。對此，觀光局回應，申請案件數量大，已經努力加速審核流程，「年前一定會入帳」。

民眾對國旅暖冬遊的反應熱烈，觀光局說明，延續去年11月「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案創造47億元的觀光效益，擴大國旅暖冬遊住宿優惠活動持續加溫，旅宿業申請補助案件快速成長，截至1月24日止申請補助逾45萬房，計有超過105萬人次旅客使用住宿優惠，申請補助金額逾6億元。

▲許多人都趁暖冬遊期間，安排小假期出遊。（圖／記者賴文萱攝）

由於申請數量龐大，拖長案件的審核速度。據《聯合報》報導，花蓮江姓民宿業者表示，補助方案須由旅宿業者先行墊付，再向政府請款，前2個月都向觀光局申請，1月起因擴大範圍，觀光局採分區審核，且審核龜速，一筆都沒下來，民宿大多小本經營，3個月代墊了2、30萬元，已形成資金周轉壓力。

對此，觀光局回應，上月開始受理審核，還增聘三名人力，但補助的旅館與民宿家數龐大，補助款只能分批審核，觀光及一般旅館上周都已入帳；五縣市的民宿家數約1千多家，都趕在前天將單據送至銀行，會在過年前最後一個上班日入帳。