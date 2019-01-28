空姐被爆賣春不雅片外流　航空公司約談3小時逼自白！根本弄錯人

▲空姐被網友投訴賣春且不雅片外流，航空公司約談3小時逼她自白。（圖／翻攝自pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

網路上日前瘋傳一套不雅影片及照片，謠傳是某航空的空服員在荷蘭賣淫，桃園市空服員職業工會表示，事件中的航空公司收到檢舉後，沒有查證就約談空服員，逼問對方隱私及逼寫自白書，但後續查證卻發現不雅影片根本不是該名空服，因此要求航空公司出面澄清與致歉。

根據蘋果報導，某網路論壇日前出現一則爆料，指控某航空的空姐在荷蘭賣淫，更貼出空姐穿著航空制服的不雅照，因此就有網友匿名向該航空公司檢舉。空服工會表示，該航空收到檢舉信後，未經查證就迅速約談被影射的女空服員，並展開3小時的逼問隱私、寫自白書，要求女空服員自證無罪。

▲工會調查後發現，不雅照中的女子，根本就不是該名空服員。（圖／翻攝自pixabay免費圖庫）

受害的空服員後來上工會求助，工會調查後發現瘋傳的不雅照與影片，根本就是外國的情色藝人拍攝的，但事件已造成受害者與同僚間的誤會，認為受害者就是不雅照中的女子，公司訊問與推定檢舉事實的行為，更造成受害者嚴重心理創傷。空服工會表示，他們日前已要求航空公司對該事件出面澄清及致歉，但該公司至今仍沒有回覆。