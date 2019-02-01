小隻馬女友瘋玩手遊！他激烈「愛的掌聲」趴床還刷機：妳對得起我？

▲一名網友透露，他與女友「愛的鼓掌」時竟然發現對方在玩手機。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

遇到這樣的事情到底該怎麼辦？一名男網友抱怨，他的「小隻馬」女友是重度手機成癮者，每天都在滑手機，就連兩人親密發出激烈「愛的掌聲」的時候，女友仍在床上刷手機遊戲，讓他氣得弄到手機差點飛出去，「你對得起我的賣力嗎？」

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他的小隻馬女友是重度手機使用者，整天滑IG（Instagram）、臉書和打遊戲，有時擺攤還玩到忘記招呼客人，導致他們常常為了玩手機這件事吵架。

原PO說，沒想到昨天兩人親密時，發出激烈的掌聲，女友一樣不認真，拿出手機繼續打遊戲，讓他氣得說：「我在X妳，妳在刷機，對得起我的賣力嗎？」該文隨後附上一張他跟女友無露點的性愛照，X到一半手機飛了出去，「單純抱怨不必太認真。」

文章曝光後，立即吸引超過1萬5000人按讚、超過2100蓋樓留言，網友們紛紛表示：「我男友每次X我，我都無法繼續作業，你要檢討了」、「其實是你太弱了」、「你夠厲害女友哪可能會玩手機」、「她沒看報紙已經很給面子了」、「用力就對了」、「尺度這麼開喔」、「炫耀文無誤」、「你自己也是在玩FB」。

還有網友表示：「覺得照片裡的人會被認出來」、「我不信！求正面圖」、「我不知道該同情她還是你耶！好為難喔」、「意思是沒感覺，懂？」、「你馬子在跟我訊息聊天說你X他一點感覺都沒有」、「怎麼不檢討自己太小」；不過也有網友發現，原PO的感情狀態上寫著「單身」，因此也不知真實度。