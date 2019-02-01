「鈔票不是錢」5歲兒只要銅板…半年撲滿超驚人！媽超感動：1元就700個

▲5歲兒子存銅板，半年下來好驚人。（圖／翻攝自爆怨公社）

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怎麼這麼可愛！一名媽媽在臉書上透露，家中的寶貝兒子今年快滿5歲，很愛銅板，常常把1元、5元和10元存起來，但是如果要給他鈔票存進小豬裡，兒子卻說：「鈔票又不是錢！」然而沒想到，兒子光是存銅板，短短半年，小豬撲滿收穫超驚人，也讓網友們覺得這是非常難得的儲蓄經驗，小小年紀就有存錢觀念。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」分享一張一袋袋擺放整齊的銅板，內容指出，快滿5歲的寶貝兒子很愛存銅板，總是愛存1元、5元和10元，把銅板都投進撲滿裡，然而，當她拿百元或千元鈔票給兒子存小豬撲滿時，兒子都會拒絕，原因是：「那個不是錢！」讓當媽媽的她相當懊惱。

不過，短短半年時間，原PO就幫兒子整理所有的銅板，算一算，1元存了700元、5元存了800元，總計1500元，慢慢存銅板就有驚人成果，讓她也感受到積少成多的意義，「只要想存錢，沒有什麼問題！就只能積少成多，有多少零錢，就投多少，一點一滴！」

文章一出，其他網友們紛紛留言表示：「小孩從小養成存錢觀念是值得鼓勵的」、「這個零錢很療癒」、「放得好整齊喔」、「我女兒小時候也是如此，只愛銅板，甚至紅包都要求換零錢給她」、「好棒哦～」、「有存錢習慣就很好」、「孩子大一點後可以教他存50元，存款速度會快很多」。

還有網友表示：「以後鈔票我幫弟弟存」、「不像我兒子拿了就想花，拿去投娃娃機捐獻」、「孩子以後不用擔心撿角了」、「存零錢……殺豬的時候真的很苦惱」、「百鈔千鈔可以存我的豬公沒關係」、「我小孩目前也只認銅板和百元鈔，幫換成千元的或存郵局他認為錢少了」、「媽媽我更懊惱，因為零錢她都亂丟」、「是個好孩子，記得要教他怎麼花錢，這很重要」。