80K工程師夫妻檢查正常卻難受孕　親戚狂關心：堂弟30K養兩個啊

▲原PO雖然已經做好被親戚「關心」生孩子問題的準備，但還是忍不住想吐苦水。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

一名工程師昨日（1月31日）在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，每年過年都會被親戚關心怎麼還是不生小孩，明明薪水80K卻比30幾K的堂弟還讓人擔心，「問題不是不想生，是真的生不出來！我跟老婆一起去檢查都正常，你們是想炫耀自己子女多會生嗎？」

原PO提到，因為老婆的肚皮至今都沒有任何動靜，夫妻倆一起去醫院檢查，精蟲跟卵子都是正常的，只是不知道為什麼一直著床失敗，這還不打緊，每年過年親戚都會關心，明明收入高達80K以上怎麼不生小孩，堂弟才領30幾K就能養全家還生兩個，讓他聽了不太開心，「你們關心就能幫到我嗎？還是只是想炫耀你們的子女多會生小孩？」

▲壓力大是影響夫妻難受孕的原因之一。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

其他網友看了紛紛留言安慰原PO，「我結婚2年沒生就被趕出門，住外面沒壓力第7年就成功了，夫妻都沒問題，應該是環境影響」、「我們當初是夫妻一起吃中藥調理，不熬夜，改穿四角內褲，半年後就順利著床，祝福你們」、「壓力太大了，努力4年都沒有，離開到新環境1個月就有了」、「這根本每年家庭餐會的必備話題」。

婦產科名醫蘇怡寧也曾在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」PO文中分享，有些婆婆連家中飼養寵物都認為會嚇跑胎神，逼得太緊反而會讓當事人夫妻更難有好的結果，「壓力大才是難受孕的原因之一。」