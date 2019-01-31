香港去年訪客6514.8萬　今年還要引進「墾丁春浪」吸年輕族群

▲香港擬引進墾丁春浪音樂節，要吸引年輕旅客。（圖／春浪音樂節粉專）



大陸中心／綜合報導

香港旅遊發展局31日公布數據顯示，2018年有6514.8萬人訪港，其中來自大陸的旅客有5103.8萬人，整體訪港人次較2017年增長11.4%，主要的增長來自於大陸旅客。因為2017年10月港珠澳大橋的開通，讓訪港旅客增加了不少；香港星光大道也於31日開放，香港2019年的觀光成績勢必再爬升。此外，香港2019年6月的龍舟嘉年華節目，也正考慮引進台灣墾丁春浪音樂節，吸引更多年輕族群參與。

▼香港星光大道31日正式重啟，將吸引大量旅客前往觀光。（圖／香港星光大道官網）



數據顯示，2018年來自周邊地區或國家的旅客有885.8萬人次，較2017年低1.6%；歐美等長途旅客則增加2.8%，達451.3萬人次。因為2017年10月港珠澳大橋的開通，2017年11月和12月的大陸旅客增長強勁，分別同比增長25.8%、21%。

香港旅發局表示，在具體項目上，擬增加6月香港龍舟嘉年華的節目，正考慮引進台灣墾丁春浪音樂節，即早上舉辦傳統龍舟活動，晚上舉辦露天音樂節，吸引年輕族群旅客參與觀光。旅發局總幹事劉鎮漢指出，已與墾丁春浪的主辦機構有合作意向，香港方面正在尋找適合場地。

據了解，龍舟嘉年華近年都在中環海濱舉行，所以香港的春浪音樂節也很有可能在相同地點舉辦，香港旅發局正在與當局政府商討此計畫的可行性。

▼墾丁春浪音樂節。（圖／春浪音樂節粉專）