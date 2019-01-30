與陪酒妹玩「揉乳遊戲」16小時　臥底警：不揉會被懷疑

▲ 香港警方派臥底潛入尖沙嘴酒吧，被「懲罰」與陪酒妹玩「摸乳遊戲」。（圖／達志影像示意圖）

國際中心／綜合報導

香港尖沙嘴有間酒吧「新泰皇」為招攬客人，日前雇用了大批泰籍陪酒妹，推出「揉奶遊戲」，只要顧客購買「啤酒換領券」，就能擲骰子，並依據上面寫的「懲罰」，任意搓揉她們的胸部，將頭埋入胸中，甚至讓陪酒妹臉貼下體等。警方獲報後，半個月內5次出動好幾名探員，讓他們喬裝成酒客潛入「蒐證」，直到最後一次才一舉逮捕33名涉案人士。不過由於臥底探員們每次任務的時間都長達近4小時，令外界質疑「警方的動機是否並不單純」。



根據《香港01》報導，警方派出2名男探員，分別在去年5月6日、5月9日、5月30日、6月9日及6月22日臥底前往「新泰皇」蒐證，每一次蒐證都由「新泰皇」47歲負責人嚴慧嫺負責接待。

第一次臥底時，嚴慧嫺就直接詢問2名探員，「想不想要我找2個泰國妹陪你們一起玩？」隨後就帶出2名泰籍女子出來陪酒，一邊邀請他們花費20元港幣（約新台幣80元），購買一張「換領券」。

▲ 第5次臥底行動，警方一口氣逮捕26名泰國陪酒妹。（示意圖／達志影像）

一名泰籍陪酒妹接著向他們解釋「揉奶遊戲」的規則，「骰子的每一個面都代表著不同『懲罰』，所有人輪流擲骰，如果擲到『1』就要馬上喝一杯酒、擲到『2』客人要將臉埋進陪酒妹胸部，或是陪酒妹將臉貼在酒客下體、擲到『3』要付給陪酒妹20元、『4』的話可以對陪酒妹揉胸、『5』要拍手，『6』則是要再玩一局。」

2名探員就這樣支付了1500元港幣（約新台幣6000元），從凌晨12點到3點一共玩了近4個小時，接著又陸續再上門光顧了3次，與各種不同的陪酒妹玩遊戲，每次的遊戲時間都是是4小時左右。



直到6月22日，「逮捕計畫」正式展開，2名探員照常在晚上11點半來到「新泰皇」，不過這次多了4名同袍同行，他們與8名陪酒妹玩起「揉奶遊戲」，直到凌晨1點，一名高級督察突然拿著搜索令，帶著其他警員一同到場，一口氣拘捕了33人，其中包含26位泰籍陪酒妹，

▲ 臥底警察「揉奶」16小時，被質疑「動機不純」。（圖／記者徐文彬攝）

事後，其中12人遭到釋放，8名參與當天遊戲的陪酒女被指控「透過不道德目的唆使他人罪」，另外6人則因為「違反逗留條件」，分別遭判 2個月刑期，至於負責人嚴慧嫺則被控五項管理賣淫場所罪。

不過開庭時，辯方卻提到，賣淫場所的的定義需要有涉及性行為及金錢交易，不過「揉奶」並不算在性行為當中，酒吧監視器影片拍攝到的畫面也能證明雙方只是在玩「飲酒的小遊戲」而已。另外，警方就這樣用公帑進行多達5次的釣魚行動，每一次都長達4個小時，再加上探員被問到是否在臥底行動時「有沒有觸碰到陪酒妹的胸部」，他回答「不接觸反而會引起別人懷疑，因此沒有不揉理由」，動機似乎不單純也正當。對此，另一名的參與行動、打扮中性的女警補充，當天的遊戲都有取得上級同意，一切目的也都是為了蒐集酒吧涉及色情活動的證據。

關於本案的進一步發展，還需等候法庭31日做出裁決。

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