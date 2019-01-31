自行生長壯大的「植物涼亭」、AR互動技術　香港星光大道重啟！

▲香港星光大道歷經3年的優化工程，於31日正式對外開放。（圖／香港星光大道官網）



大陸中心／綜合報導

香港著名景點「星光大道」從2015年10月起關閉，歷經3年的優化工程後，香港特區政府31日舉行重開典禮，宣布31日起重新對外開放。此次大道增設了大量座椅、攀藤植物遮陰設施、更多巨星掌印、數碼互動拍照功能等人性化元素，要把香港星光大道打造成世界級的海濱地標。

▲會自行生長壯大的植物涼亭。（圖／香港星光大道官網）



據《中新社》報導，星光大道此次增設以扇形縷空設計並種植了攀藤植物的涼亭、比以往還要多2倍的長短不一座椅；更將「星光掌印」由地面移到了較高位置的欄杆上，使行動不便的遊客不必再為了「掌印」俯身彎腰。此外，巨星掌印還加入了掃描二維碼和AR擴增實境技術等數碼互動拍照功能，為這個傳統的打卡熱門景點，注入新元素。

▼巨星掌印從地面移到了欄杆上。（圖／香港星光大道官網）



據報導，李小龍、梅艷芳等靈魂巨星的掌印和銅像當然也都會被重新安置；此外，巨星掌印還增設了麥兜「豬手印」，鄭裕玲、吳君如、楊千嬅等香港金像獎最佳女主角得獎者的掌印也都予以加設。

▼香港星光大道此次增設大量座椅。（圖／香港星光大道官網）



香港特區政府民政事務局常務秘書長謝凌潔貞表示，星光大道優化後，設計更多地從用家角度考慮，在視覺上也更富美感，相信將十分適合情侶和家庭組合的旅客參觀，希望能把星光大道打造成集電影元素、文化藝術於一身的世界級海濱地標。

負責管理星光大道的海濱事務委員會主席吳永順指出，優化後的大道增設極具香港特色的小吃（食）亭和7輛流動販車，由於這些小吃亭都是與中、小企業合作，期望這次公私營合作的模式，能成為日後商業項目的基礎典範。

▼極具香港特色的小吃亭。（圖／香港星光大道官網）

