2022粵港澳規則對接！　廣東發改委：人、物、金3流更便捷

▲粵港澳大灣區的人、物、金3流在未來將會更方便。（圖／中山發佈）

大陸中心／綜合報導

廣東省發改委主任葛長偉29日在廣東省兩會上表示，廣東編制了「實施粵港澳大灣區規劃綱要的實施意見和三年行動計劃」，預計近期發布。他強調，2022年粵港澳3地的市場規則將會對接，人流、物流和金流可以便捷流通，2035年會將大灣區建成國際一流灣區。

綜合陸媒報導，大陸國務院在2016年3月將粵港澳大灣區納入「十三五」規劃至今，尚沒有公布具體規畫綱要。不過葛長偉說，廣東當局已經制定大灣區的行動計劃，從現在開始到2020年，會在大灣區規畫綱要的基礎上編制具體專項規劃，包含國際創先科技中心、生態環境保護體系和基礎設施互聯互通專項規劃等，而2019上半年則會公布大灣區城市之間的軌道交通規劃。

▲粵港澳大灣區，三地規則對接列為建設種要任務。（圖／CFP）

大灣區建設分為3個階段，第一階段是「打基礎」，到2020年；第二階段則是到2022年，基本上形成三地規則對接；第三階段則是在2035年時全面建成國際一流灣區。

葛長偉說，粵港澳三地規則對接事大灣區建設中的「重中之重」，另外，透過加快三地互聯互通基礎設施，除了2019年和香港的香園圍口岸可以建成，珠澳新通道也能夠建成，而虎門二橋也會全線建成通車。

對於「一帶一路」，葛長偉表示，粵港澳三地政府2019年上半年會聯手透過海外推廣活動，擴大「大灣區」影響力，也會按照大陸中央要求，把「大灣區」建設成一帶一路倡議的重要平台。