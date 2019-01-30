香港太平間爆滿「一格住兩屍」　家屬怒：不尊重死者！

▲公立醫院太平間的平均使用量約為七成。（示意圖／看看新聞）

大陸中心／綜合報導

香港大埔那打素醫院近日張貼通告稱，「因為殮房（太平間）使用率高居不下」，若遺體數量超出可處理數量，院方可能會在殮房同一個存放格內放置兩具同性別屍體。該公告造成死者家屬不滿，被認為「不尊重死者」，但也有市民表示理解。醫管局30日回應稱，該通告屬「恆常告示」，旨在呼籲家屬盡早領取遺體。

香港一網友30日在臉書po出大埔那打素醫院的告示。通告內容顯示，「院方會將死者遺體與另一同性別死者遺體暫放同一存放格內，或轉到其他公立醫院殮房存放，作為臨時紓緩措施。為避免殮房出現擠迫情況，請盡早領取死者遺體。」

▼告示內容。（圖／翻攝自臉書）

該公告引起家屬不滿，認為死者不被尊重。對此，有不少網友表示認同稱，「死了也沒尊嚴」、「真的從生到死都在排隊」等。但也有人表示理解，認為如果停屍格實在不足也沒有辦法。

據香港蘋果報導，醫院管理局對此表示，該通告屬「恆常告示」，旨在呼籲家屬合作，盡早領取親人遺體，避免停屍格使用率飽和；目前公立醫院殮房的平均使用量約為七成。

醫管局指出，根據現行應變機制，如果殮房使用率已達飽和，即當日遺體數目多於可存放格數，殮房職員才會安排同一性別的兩具遺體放在同一存放格內，或把遺體轉送到其他有剩餘存放格的殮房，以紓緩空間不足的情況。

在太平間任職的人員表示，每逢冬季或過年前都是「旺季」，太平間的使用率較高，導致醫院存放屍體的冷藏「存放格」有機會爆滿；當中部分原因是有些人遲遲未領走家屬遺體，導致遺體可能「滯留」數個月甚至半年，加劇了存放格不足的問題。

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▼網友貼文。（圖／翻攝自臉書）