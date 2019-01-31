　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

越南佳麗淚奪「環姊前5名」！「黑皮膚」曾遭男記者無情性羞辱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 2018年12月，越南小姐赫姮尼依（H'Hen Niê）參加2018環球小姐成功入圍前5名。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

談到選美小姐，腦中閃過的大多是皮膚白皙、飄逸長髮的甜姊兒。不過，頂著一頭俏麗短髮、擁有麥色肌膚和自信笑容的越南小姐赫姮尼依（H'Hen Niê），卻打破傳統審美價值觀，不僅於榮獲2018年越南環球小姐后冠，更入圍於泰國曼谷舉行的2018年環球小姐前5名，成功走出自己的一片天。只是在鎂光燈下的她，其實背後還藏著一段艱辛的坎坷路。

根據報導，「從零開始，現在我站在這裡，你一定也可以」，這是赫姮尼依在2018越南小姐比賽入圍前20強時的開幕致詞。其實，今年26歲、身高172公分的赫姮尼依來自越南樂多省，身為少數民族「埃地族」（Ê-đê）之一的她，全族人數只佔越南人口5％，村內過著「以物易物」的簡樸生活。直到14歲那年，高中畢業的她不願接受父母提議，找一位好丈夫安定下來，因此下定決心離開家鄉，獨自一人至胡志明市求學，擺脫部落傳統束縛，勇敢追逐夢想。

▼ 赫姮尼依榮獲《越南名模生死鬥》冠軍。

然而，赫姮尼依到都市裡面生活後，隨之而來的學費與生活費的壓力，迫使她每天都需要賺錢養活自己，期間她曾身兼多職，從事過保姆、清潔工、發傳單者等勞力工作外，但也因此在2014年接觸到模特兒的工作，並於2015年參加於越南舉辦的電視節目「超級名模生死鬥」，成功進入9強。這次的比賽也激起她成為選美皇后的競爭心，並開始為2年後的越南小姐比賽做足準備。

在2018年初，赫姮尼依參加2017年越南小姐選美時，擁有俏麗短髮、運動員體態、小麥膚色以及自信笑容的她立刻吸引大家目光，雖然有部分民眾不看好她，在與其他皮膚白皙、溫柔婉約的佳麗比較之後，笑她「黑又醜」，但赫姮尼依憑藉個人魅力依然奪得當年度后冠，成為首位奪得后冠的少數民族佳麗，人氣也從此一飛衝天。當時比賽結束後還發生一段小插曲，因為有名男記者嫌她膚色像「男性私處」，引來民眾群起憤慨，紛紛要求記者為種族歧視的言語道歉。

▲▼ 越南小姐赫姮尼依（H`Hen Niê）。（圖／取自IG／hhennie.official）

在衣錦環鄉之後，赫姮尼依沒有因此自得意滿，反而在2018年12月飛往泰國曼谷，角逐2018年環球小姐冠軍，並不負眾望入圍前5名，讓全世界更多人看到不同的越南之美。她也在賽後謙虛地表示，「我不是一個特殊的人，不是一好人，也不是比賽中最漂亮的，但我很幸運能夠成為最佳人選」，這都是因為早期與一些人互動，才能有機會成長並參加比賽。

▼ 赫姮尼依在2018環球小姐比賽「民俗服裝」項目中，穿上越南代表食物越南法式三明治裝。


▲ 赫姮尼依走秀。

比賽期間曾發生一段小插曲，當時代表美國參賽的佳麗桑默斯（Sarah Rose Summers），在與其他參賽者開直播與粉絲互動時，曾嘲笑越南小姐和柬埔寨小姐「菜英文」，並嘲笑柬埔寨小姐倫恩（Rern Sinat）「沒有任何人會說她的語言，好可憐的柬埔寨小姐」，立刻激起大眾抨擊此舉是霸凌，認為她們沒有資格參賽。然而，赫姮尼依在事後展現大器風量，po出一張5人微笑擁抱在一起的照片，強調「愛、理解、尊重」。

▲▼ 越南小姐赫姮尼依（H`Hen Niê）。（圖／取自IG／hhennie.official）

事實上，赫姮尼依人美心也美，她在獲得環球小姐前5名後，直接把132萬元台幣的獎金全數捐出，在家鄉社區建立一座圖書館，之後更大力推動愛滋教育、婦女受教權以及相關權利等運動，後來更成為國際組織「閱讀空間」（Room to Read）的全球大使，也持續幫助各省的孤兒。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ một điều nho nhỏ muốn chia sẻ cùng các em "hãy chọn cách mình sống" và "hãy sống như một người mà mình muốn". Không chỉ chia sẻ cho các em mà bản thân cũng đang theo đuổi cách sống này. Yesterday, we have attended the Girls' Education Program of Room to Read Vietnam with topics "Say No with early marriage and early pregnancy", gave inspirational speeches and had several activities with more than 400 students. After, we visited life skills classes to explore more in real how school girls study in the program and had close warm talks with girls. A meaningful day, Thank you @RoomtoReadVietnam #missuniverse #vietnam #hhennie #missuniversevietnam #unicorp #roadtomissuniverse2018 #confidentlybeautiful #roomtoread

H'Hen Niê（@hhennie.official）分享的貼文 於 張貼

ET快訊
春節拼中獎　3種彩券包牌方式、2種刮刮樂選號心法大公開
VOLVO國道爆頭「護車神柱」救男星一命！警看傻：一般是被收
Selina約會「林明禎前男友」！甜蜜認了心動：很喜歡他

關鍵字：2017越南小姐,H'Hen Niê,2018環球小姐,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲議會談兩岸議題　執委：會持續與臺灣在各領域合作

妻患肝病突吐血　冷血男「旁觀等她死」後照常上班：去醫院照顧很煩

加強中日友好關係！安倍將「親錄短片」向華人拜年　日媒：罕見

14歲唐氏症少女「藍眼甜笑稱霸舞台」　5家模特公司搶著要她

貼心護士畫「謀殺紙條」刀還在滴血…　網笑噴：連最後一餐也沒了！

越南佳麗淚奪「環姊前5名」！「黑皮膚」曾遭男記者無情性羞辱

路面坍塌意外發現46公尺長隧道　「秘密通銀行」FBI立案調查

英國研究：女生穿短裙上班 比較容易獲升職

出兵委內瑞拉至少要2.5萬人　駐美代表：川普未提軍事干預

狂砍68刀斷「頭+手臂」！她搞上「姊夫」4年還不夠　竟因嫉妒殺姐

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

歐洲議會談兩岸議題　執委：會持續與臺灣在各領域合作

妻患肝病突吐血　冷血男「旁觀等她死」後照常上班：去醫院照顧很煩

加強中日友好關係！安倍將「親錄短片」向華人拜年　日媒：罕見

14歲唐氏症少女「藍眼甜笑稱霸舞台」　5家模特公司搶著要她

貼心護士畫「謀殺紙條」刀還在滴血…　網笑噴：連最後一餐也沒了！

越南佳麗淚奪「環姊前5名」！「黑皮膚」曾遭男記者無情性羞辱

路面坍塌意外發現46公尺長隧道　「秘密通銀行」FBI立案調查

英國研究：女生穿短裙上班 比較容易獲升職

出兵委內瑞拉至少要2.5萬人　駐美代表：川普未提軍事干預

狂砍68刀斷「頭+手臂」！她搞上「姊夫」4年還不夠　竟因嫉妒殺姐

嘉義縣年菜「送暖溫馨我嘉」志工活動第7年　今年送1500份

好市多上架「英國限定草莓奶酒」！她試一口推爆　秒預言：覺得會缺貨

兩陸男入境非「政治庇護」　陸委會：來台短期「專業交流」

影／「仙女棒炸坑」路磚噴飛！　內蒙屁孩濃煙中跑出：媽媽我好怕　

三重街頭亂鬥2煞追打奪鋁棒　中年男剩「1隻拖鞋」逃命

超級盃／難忘撞盔之恨　羅比柯爾曼受聖徒球迷死亡威脅

快訊／北市松山區母女陳屍屋內　疑上吊輕生

春節財神廟走春人車多　金山警加強交通疏導車輛總量管制

動物園喜迎超萌「獵豹七胞胎」！　網融化喊：拜託不要長大

歐洲議會談兩岸議題　執委：會持續與臺灣在各領域合作

小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

國際熱門新聞

養1家9口當AV女優　三田杏宣..

石碟曝外星人曾在西藏建地下社會

極地渦旋急凍　川普：暖化快回來..

2台籍男澳洲送Uber Eat..

媽抱1歲娃扛推車地鐵　走下樓梯..

夫錯殺未婚妻　焚屍滅證反遭燻斃

辣媽改行當「馬陰莖清潔師」　一..

芝加哥急凍　鐵軌冷到縮起來要放..

公獅吵到母獅睡覺GG了...下..

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

這對夫妻破解彩券規則10年賺8..

嫩妻素顏　惡老公拿安全帽狂K臉

他被女兒當流浪狗　丟分隔島10..

2月大兒餓死前　母只顧拍照PO..

更多熱門

相關新聞

「老婆昏倒了」　21歲女好心幫忙被性侵

馬來西亞民都魯一名21歲女子日前在街上行走時，突然被一名男子叫住，對方表示老婆在2樓昏倒了，希望她能上樓幫忙把人扶下來，好心的她因此落入陷阱，上樓後慘遭對方性侵。

3年20顆的新種榴槤　一顆三萬多

曼谷遭霧霾侵襲　400間學校停課

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬拉松

逼玩SM遭拒殺死未婚妻　男焚屍反嗆死自己

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面