越南佳麗淚奪「環姊前5名」！「黑皮膚」曾遭男記者無情性羞辱

▲ 2018年12月，越南小姐赫姮尼依（H'Hen Niê）參加2018環球小姐成功入圍前5名。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）
國際中心／綜合報導
談到選美小姐，腦中閃過的大多是皮膚白皙、飄逸長髮的甜姊兒。不過，頂著一頭俏麗短髮、擁有麥色肌膚和自信笑容的越南小姐赫姮尼依（H'Hen Niê），卻打破傳統審美價值觀，不僅於榮獲2018年越南環球小姐后冠，更入圍於泰國曼谷舉行的2018年環球小姐前5名，成功走出自己的一片天。只是在鎂光燈下的她，其實背後還藏著一段艱辛的坎坷路。
根據報導，「從零開始，現在我站在這裡，你一定也可以」，這是赫姮尼依在2018越南小姐比賽入圍前20強時的開幕致詞。其實，今年26歲、身高172公分的赫姮尼依來自越南樂多省，身為少數民族「埃地族」（Ê-đê）之一的她，全族人數只佔越南人口5％，村內過著「以物易物」的簡樸生活。直到14歲那年，高中畢業的她不願接受父母提議，找一位好丈夫安定下來，因此下定決心離開家鄉，獨自一人至胡志明市求學，擺脫部落傳統束縛，勇敢追逐夢想。
▼ 赫姮尼依榮獲《越南名模生死鬥》冠軍。
然而，赫姮尼依到都市裡面生活後，隨之而來的學費與生活費的壓力，迫使她每天都需要賺錢養活自己，期間她曾身兼多職，從事過保姆、清潔工、發傳單者等勞力工作外，但也因此在2014年接觸到模特兒的工作，並於2015年參加於越南舉辦的電視節目「超級名模生死鬥」，成功進入9強。這次的比賽也激起她成為選美皇后的競爭心，並開始為2年後的越南小姐比賽做足準備。
在2018年初，赫姮尼依參加2017年越南小姐選美時，擁有俏麗短髮、運動員體態、小麥膚色以及自信笑容的她立刻吸引大家目光，雖然有部分民眾不看好她，在與其他皮膚白皙、溫柔婉約的佳麗比較之後，笑她「黑又醜」，但赫姮尼依憑藉個人魅力依然奪得當年度后冠，成為首位奪得后冠的少數民族佳麗，人氣也從此一飛衝天。當時比賽結束後還發生一段小插曲，因為有名男記者嫌她膚色像「男性私處」，引來民眾群起憤慨，紛紛要求記者為種族歧視的言語道歉。
在衣錦環鄉之後，赫姮尼依沒有因此自得意滿，反而在2018年12月飛往泰國曼谷，角逐2018年環球小姐冠軍，並不負眾望入圍前5名，讓全世界更多人看到不同的越南之美。她也在賽後謙虛地表示，「我不是一個特殊的人，不是一好人，也不是比賽中最漂亮的，但我很幸運能夠成為最佳人選」，這都是因為早期與一些人互動，才能有機會成長並參加比賽。
▼ 赫姮尼依在2018環球小姐比賽「民俗服裝」項目中，穿上越南代表食物越南法式三明治裝。
▲ 赫姮尼依走秀。
比賽期間曾發生一段小插曲，當時代表美國參賽的佳麗桑默斯（Sarah Rose Summers），在與其他參賽者開直播與粉絲互動時，曾嘲笑越南小姐和柬埔寨小姐「菜英文」，並嘲笑柬埔寨小姐倫恩（Rern Sinat）「沒有任何人會說她的語言，好可憐的柬埔寨小姐」，立刻激起大眾抨擊此舉是霸凌，認為她們沒有資格參賽。然而，赫姮尼依在事後展現大器風量，po出一張5人微笑擁抱在一起的照片，強調「愛、理解、尊重」。
事實上，赫姮尼依人美心也美，她在獲得環球小姐前5名後，直接把132萬元台幣的獎金全數捐出，在家鄉社區建立一座圖書館，之後更大力推動愛滋教育、婦女受教權以及相關權利等運動，後來更成為國際組織「閱讀空間」（Room to Read）的全球大使，也持續幫助各省的孤兒。
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