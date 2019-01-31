蠢男「逼玩SM遭拒」惱羞殺死未婚妻　焚屍滅跡反嗆死自己

▲男性死者疑似遭未婚妻拒絕玩SM，惱羞成怒才會出手拿鈍器重擊女方頭部。(圖／達志示意圖)



國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡28日發生一起即將結婚的情侶檔不幸命喪火窟的悲劇，然而沒想到經過解剖後，案情急轉直下，竟是一起蓄意謀殺案件。法醫發現，女性死者的死因為頭部受重擊腦出血致命，下體也有被強行塞入硬物的痕跡。警方根據驗屍報告與現場線索研判，該名男性死者疑似是先性虐待未婚妻並將其殺害，此後，想要偽裝成火燒屋意外，卻失手將自己嗆死。

根據《中國報》報導，女性死者除了拳頭、手臂以及小腿有外傷，頭部受到鈍器重擊腦出血致命，下體則遭人強行塞入硬物，而男性死者的身上有少許紅腫的抓痕，死因則是吸入過多一氧化碳窒息死亡。據悉，消防人員獲報趕往現場時，家中熨斗仍是開啟狀態，懷疑女性死者是在燙衣服的過程中，遭男性死者施以性虐待，堅決反抗，才會引來殺機。

警方表示，事發時，屋內整齊且所有門窗皆被反鎖，排除有第三人涉案。而男性死者曾有過一段婚姻並育有三子，警方打算傳換前妻，調查該男生前是否有特殊性癖好或是性暴力傾向。警方已經返回案發現場搜索讓女方致死的凶器與被塞入下體的硬物。

兩名死者28日在起火的住家內被發現，女性死者躺在床上，胸口與臉部多處灼傷，而男性死者疑似是為了逃生躲到廁所內，但仍然遭濃煙嗆死。家屬表示，兩人在週末即將舉辦婚禮，怎知竟會在婚禮前夕發生不幸。警方原本以為只是一場單純的失火意外，沒想到驗屍結果出爐後，案情出現大逆轉。