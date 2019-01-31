水上鄉五金工廠半夜火警　連棟鐵皮屋4間燒毀

▲水上鄉五金工廠凌晨傳火警，消防局出動六分隊支援，所幸無傷亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防30日23時18分接獲民眾報案指稱，聞到些許異味，但無法確定燃燒地點及物質，隨即經由水上車組於鄰近搜索後才於0時02分發現火警地點為水上鄉中義路1028號附16工廠發生火警，消防局確認後立即增派6個分隊，並於凌晨0時02分到達現場，確認現場為13棟連棟鐵皮屋倉庫用來儲存五金材料，前面4間鐵皮屋發生燃燒，現場火勢於0時48分被控制，現場燃燒面積約240平方公尺。