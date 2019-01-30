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永和公寓火警　屋主逃生臉遭燙傷送醫

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▲▼盧姓老翁所住的公寓4樓冒出火光，被消防隊救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博攝）

▲盧姓老翁被救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市永和區大新街一棟公寓4樓，30日凌晨0時許突然傳出火災，警消獲報後，出動29輛消防車及近百名警義消到場支援，經過消防員灑水灌救，火勢很快就被撲滅。消防隊員在屋內救出2名傷患，其中一名78歲的盧姓老翁，被救出時卻遭火舌燒到面部，消防人員趕緊將他送醫急救，經急救後，暫時無生命危險。

新北市消防局第七大隊副大隊長黃炳松到現場坐鎮指揮，結束後黃炳松表示，30凌晨0時49分消防人員接獲報案，永和大新街上一棟民宅4樓，有大量黑煙冒出，隨消防車輛趕抵現場後，發現公寓4樓已經有火煙冒出。

消防人員到場馬上拉水線射水並進入屋內搶救，在起火戶救出2位民眾，其中盧姓78歲老翁臉部有2度燒燙傷，火勢在6分鐘後就被撲滅，燃燒房間內約5坪的空間。盧姓屋主供稱，可能是菸蒂沒有熄滅引起火警，而詳細起火原因仍有待火調人員調查。

▲▼盧姓老翁所住的公寓4樓冒出火光，被消防隊救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博攝）

▲盧姓老翁意識清楚，被送往醫院急救。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼盧姓老翁所住的公寓4樓冒出火光，被消防隊救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博攝）

▲大批消防員趕來搶救火警。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼盧姓老翁所住的公寓4樓冒出火光，被消防隊救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警消拉水線到公寓4樓澆灌起火點，所幸火勢很快就撲滅了。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼盧姓老翁所住的公寓4樓冒出火光，被消防隊救出時，臉部被火灼傷，意識清楚被送往醫院急救。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：火警,永和,老翁,公寓

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