買汽油縱火燒友人前妻屋　雖有「身障、精障」仍遭判3年7月

▲余男因打抱不平而縱火，雖事後提供精神障礙、中度身心障礙及辯稱酒後失去判斷能力，但遭判刑3年7月。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名余姓男子因為好友打抱不平而到好友的前妻家縱火，雖事後提供精神障礙、中度身心障礙及辯稱酒後失去判斷能力，但新竹地院法官認，余男放火行為已危害他人身家性命及財產安全，本應嚴懲，念及犯後坦承犯後態度良好，且已由林男代為賠償2萬元，並整修高女住家，因此依放火燒燬現供人使用住宅，未遂，累犯，判3年7月。

判決書指出，余男因好友與前妻分開而請他一起到台北把機車與汽車運回新竹，只是機車卻剛好沒油，於是兩人只好先到加油站去買汽油，再倒入機車油箱內。余男在加油期間聽到好友在電話中提及他與前妻高女分手過程，為了幫好友打抱不平，於是余男自作主張帶了2瓶裝滿汽油的寶特瓶及打火機，走到高女住處門口潑灑汽油，再點火燃燒。

高女住處的地墊、紗窗因此都被燒毀。由於鄰居發現房有也被燒的痕跡而報警逮捕余男。余男辯護人表示，余男因患有精神障礙及領有中度身心障礙證明，案發時因酒後一時氣憤，才會有幫朋友出氣的放火行為，且當日使用汽油量不多，造成之物毀損不嚴重，無傷亡發生，縱火後也到警局坦承犯行製作筆錄，若以放火罪屬最低法定刑7年以上之重罪，請求依刑法第59條規定酌予減刑。

但法官認為，余男因聽到好友與前妻分手過程，就心生不滿，酒後潑灑汽油放火，犯罪動機顯然沒有憫恕之處，雖然僅引燃地墊、紗窗焚燒完畢火勢也已熄滅，但附近都是住宅區，一旦延燒至房屋火勢極可能迅速擴大，造成嚴重死傷或其他更嚴重的財產損失，余男不顧火勢延燒將釀禍危及他人，僅因一時氣憤而放火行為，犯行不輕，無可憫恕的情形，且余男犯行屬未遂，已依既遂犯法定刑減刑，無法再依59條減刑。

法官審酌，余男放火燒高女住宅，犯罪情節已危害他人身家性命及財產安全，本應嚴懲，念及犯後坦承犯後態度良好，且已由林男代為賠償2萬元，並整修高女住家，因此依放火燒燬現供人使用住宅，未遂，累犯，判3年7月。

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