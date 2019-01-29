快訊／新埔遠東紡織大火　黑煙竄天新竹市都看得到

▲新埔遠東紡織下午發生火警，濃濃的黑煙直往天上竄，消防人員接獲報案緊急出動搶救。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣位於新埔的遠東紡織公司29日下午發生火警，消防局於14時許接獲民眾報案，中心立即派遣新埔、工業、山崎、芎林、三大車組前往搶救，目前仍積極撲滅火勢中。

據新竹縣消防局表示，14時許消防中心接獲民眾報案於新埔鎮遠東紡織公司南廠發生火警，消防局立即派遣新埔、工業、山崎、芎林、三大車組前往搶救，目前人員仍積極搶救中，尚未知是否有人受困，只是由於紡織廠多易燃物，黑煙瀰漫，不止新埔、竹北等處看得見黑煙，網友說，連遠在新竹市公道五路上都可見到濃濃黑煙直竄上天，也不禁擔心接下來經風一吹，紡織品燃燒後物質會再次造成空氣汙染。

▲網友說，連遠在新竹市的公道五都還可見到火警產生的濃煙。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友紛紛上網詢問發生何事。（圖／翻攝新竹爆料公社）

15:15新增更新

新竹縣消防局長孫福佑也到火警現場坐鎮指揮，孫福佑表示，消防局派遣了17車50人員出動滅火，現場是因為施工造成PVC水管燃燒引發火勢與黑煙，此次火警僅造成施工區的黑煙，對於生產線並無影響。消防同仁接獲報案到現場後大約20分鐘已將火勢撲滅，後續僅剩殘火需處理，現場也沒有人員受困與傷亡，失火面積約15平方公尺。

▲火勢於消防人員到場後已獲控制，現場無人員傷亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）