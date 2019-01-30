「華為+孟晚舟」之戰！　攸關中國成為技術大國的成敗

▲華為，孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

美國司法部日前正式對華為及財務長孟晚舟提出23項控罪，包括多起詐欺、竊密等，並已向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。有分析指出，「華為和孟晚舟事件將成為中美關係的重大指標，使當前兩大經濟體陷入了不斷擴大的貿易和技術衝突。此外，這也將塑造未來中美的關係，更攸關中國要成為全球技術大國的成敗」。

據CNN新聞網30日報導，研究機構佳富凱集團（Gavekal）技術分析師王丹（Dan Wang）指出，「華為可能遭受和中興通訊（ZTE）相同的命運，而這些指控可能導致美國出口管制措施威脅到華為的生存，任何想要解救華為的都可能會付出慘痛的代價，因此這議題看來會在中美貿易談判中發揮核心作用」。據了解，華府去年禁止中興向美國企業採購重要技術零組件，導致它癱瘓好幾個月。

▲孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

華為是中國科技龍頭公司之一，靠著賣智慧手機和電信設備在全球賺進數十億美元，是近幾十年來大陸經濟和技術迅速發展的顯著例子。它銷售的手機數量甚至超過了蘋果（Apple），並率先在全球推出超高速5G無線網路。

隨著華為向海外擴張，美國早在2012年就認定它會對國家安全造成威脅，聲稱中國政府可能用華為的產品來從事間諜活動。儘管華為早已否認相關的指控，但也發現自己處於中美間日益激烈競爭的核心，以決定誰將成為領先世界的科技大國。

此外，大陸外交部發言人耿爽29日更痛批，「一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄」。