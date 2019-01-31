2018大陸智慧手機出貨大衰退！華為逆勢成長15%　穩居市場第一品牌

▲華為手機在衰退的大陸市場中逆勢成長15%。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

最新數據指出，大陸智慧型手機市場2018全年出貨約3.96億支，較2017年的4.59億支大幅衰退14%，不過華為（Huawei）手機的出貨量卻逆勢成長15%，藉全年1.05億支佔據27%的市場，穩居大陸智慧型手機第一品牌。

市場調查機構Canalys報告指出，大陸智慧型手機市場在2018年經歷了史上最劇烈的出貨衰退，甚至總體市場規模直接倒退回到2014年的水準，甚至預估2019年仍會持續下跌3%，全年出貨量將縮減為3.85億支。

不過在一片慘澹下滑的市場出貨量中，華為卻逆勢成長15%，佔據中國大陸27%的市場，也是自2012年大陸智慧型手機市場爆發成長後，廠商所能達到的最高市佔率。

此外，排名第2的OPPO在2018年出貨量微跌2%，力守20%的市占率。而排行第3的Vivo也擺脫市場衰退氛圍，不僅出貨量成長9%，市占率也從16%提升至20%，僅以不到200萬支的差距緊跟在OPPO之後。幾乎站穩全球市佔前幾名的蘋果手機，在大陸市場中則落後第4名的小米，排行第5，2018年出貨量大跌13%，連續3年都呈現下跌的趨勢。