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中美磋商緊要關頭　蘋果驚爆第二位中國籍員工竊密

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▲大陸民眾11日仍能在蘋果專賣店買到舊款手機。（圖／CFP）

▲今天驚爆FBI逮捕第二位涉嫌竊密的蘋果中國籍員工。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

正值中美貿易磋商的緊要關頭，美媒驚爆中國籍的蘋果硬體工程師陳繼忠（Jizhong Chen，音譯），涉嫌竊取商業機密，已經被FBI逮捕，是去年7月以來第二起間諜案。蘋果公司坦言，「這些數據的洩露具有巨大的破壞性」。

據NBC等美媒報導，繼去年7月逮捕蘋果無人車工程師張曉朗後，近日FBI又逮捕了一名涉嫌在竊取商業機密後，投奔陸企的中國籍蘋果工程師。檢方報告指出，陳繼忠一開始並未告知蘋果自己已在另一家中國企業求職，而他在告知蘋果計畫返鄉探視父親後，在上週於登機前被捕。

調查發現，他電腦中私藏數千個蘋果公司商業機密文件，涉嫌計畫將這些數據轉給其他競爭對手。報導稱，Jizhong Chen在2018年6月入職蘋果，是參與蘋果自動駕駛項目「泰坦計劃」的1200名核心員工之一，屬於電氣工程團隊，在自動駕駛方面有著很高的造詣。

Apple 前員工涉嫌竊取自動駕駛關鍵資料，恐面臨十年監禁與高額罰款

▲Apple 員工涉嫌竊取自動駕駛關鍵資料。（圖／翻攝自網路）

目前全案交由舊金山聯邦法院審理，如果屬實，Jizhong Chen將面臨長達10年的監禁，最高罰款25萬美元。蘋果公司指出，這些數據的洩露具有巨大的破壞性。

根據加州聖荷西聯邦法院的訴狀，蘋果員工在11日看到陳繼忠不顧保密誓言，於自駕車計畫工作時偷拍。

針對指控，檢方表示陳繼忠坦承拍照，並於個人硬碟備份約2000個檔案，包括該計畫的手冊與圖表，他也未告知蘋果已向一家中國自駕車公司應徵工作，直到蘋果得知後予以停職。後來，陳遭認定涉嫌竊密後被FBI逮捕。

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲中國籍員工涉嫌竊取蘋果商業機密。（圖／CFP）

值得注意的是，由於中國國務院總理劉鶴帶隊的中方貿易談判代表團，正於30、31日於華府和美方貿易代表團進行磋商，討論中美貿易問題，內容包括智慧財產權保護、技術轉讓等，因此間諜案此時再度爆發，引起外界高度關注。

去年中美貿易爭端爆發後，連帶使得美方對華為、福建晉華等中國企業涉嫌竊取機密的指控被擺上檯面，美國總統川普也一再藉此要求中方，必須加大對外國企業智財權的保護力度。

▼川普曾公開暗指從中國來的學生幾乎都是間諜。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：竊密,FBI,美國,中國,蘋果,華為,中美貿易戰

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