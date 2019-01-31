台東少年炸碎手掌「威力同土製炸彈」　整串煙火拆解火藥全塞圓罐

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台東17歲林姓少年29日深夜與朋友相約到勇男橋附近玩，卻在徒手點燃煙火後遭炸斷右手掌，手指骨與碎肉噴飛到30公尺遠的地方，送醫後緊急截肢才保住一命。據了解，林姓少年先是向店家購買一般廟會常用的爆竹，再自行拆解裝進圓柱型的容器內，爆炸威力相當於土製炸彈。

▲事發地點路面留有林姓少年的血跡。照片經過變色處理。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

警方表示，林姓少年受傷後忍痛打電話報案，但救援人員到場時因為現場燈光昏暗，能見度不佳，只能靠手電筒和車燈摸黑尋找手掌殘骸，地上到處都是手指骨頭和碎肉，甚至已經引來螞蟻爬上肉塊啃食，畫面相當驚悚。

而少年緊急送往台東馬偕醫院搶救，由於右手掌已被炸斷，骨肉傷勢嚴重到無法挽救的地步，只能進行截肢手術，切除右手從手肘以下的部分，這才保住一命，加上臉部及身體其他部位也有多處創傷，目前仍需住院治療。

▲少年的手掌遭炸斷噴飛。

據了解，少年當晚與朋友相約騎車外出遊玩，並在知本溫泉附近向店家購買一般廟會常用的爆竹，卻自行將長串的連珠炮拆解，把裡面的火藥集中放在一個圓柱型的容器內，本來想到橋旁的涼亭測試威力，沒想到反而把自己炸成重傷。

其實，少年自行拆解的煙火威力等同於土製炸彈，而一般合格煙火的引線長度都有經過設計，點燃後仍有數秒鐘的緩衝時間，使用上相對安全許多，這起事件可能就是引線太短所致。不過，少年的行為是否涉及違法，警方會等到他傷勢穩定後，再進一步調查拆組煙火的原因。

▼少年右手手肘以下的部分全被切除。

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