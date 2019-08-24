快訊／白鹿颱風出海！金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

記者柯振中／綜合報導

颱風「白鹿」的暴風圈已籠罩台灣，中央氣象局已發布陸上颱風警報；其中台東部分鄉鎮已達到停班停課標準，25日將停止上班上課。此外，宜蘭縣政府宣布，由於風雨未達標準，宜蘭縣25日正常上班上課。

以下為8月25日台灣各縣市停班停課一覽表：

【北部地區】

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基隆市：今天未達停止上班及上課標準。



台北市：今天未達停止上班及上課標準。



新北市：今天未達停止上班及上課標準。



桃園市：今天未達停止上班及上課標準。



新竹市：今天未達停止上班及上課標準。



新竹縣：今天未達停止上班及上課標準。

【中部地區】

苗栗縣：今天未達停止上班及上課標準。



台中市：今天未達停止上班及上課標準。



彰化縣：今天未達停止上班及上課標準。



雲林縣：今天未達停止上班及上課標準。



南投縣：今天未達停止上班及上課標準。

【南部地區】

嘉義市：今天未達停止上班及上課標準。



嘉義縣：今天未達停止上班及上課標準。



台南市：明天正常上班上課。



高雄市：今天已達停止上班及上課標準。



屏東縣：今天已達停止上班及上課標準。

【東部地區】

宜蘭縣：明天正常上班上課。



花蓮縣：今天已達停止上班及上課標準。



台東縣：今天已達停止上班及上課標準。

台東池上鄉的振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉：明天已達停止上班及上課標準。

【外島地區】

澎湖縣：今天已達停止上班及上課標準。



連江縣：今天已達停止上班及上課標準。



金門縣：今天晚上已達停止上班及上課標準。



▲白鹿颱風暴風圈籠罩台灣西南部。（圖／中央氣象局提供）

▼ 受到白鹿颱風影響，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

▼花蓮玉里緊急撤離4村13戶共計31人，由鎮公所暫時安置安全處所。（圖／玉里分局提供，下同）

▼桃園市平鎮區因白鹿颱風帶來強風細雨吹襲，造成路標搖搖欲墜，巡警及時拆除避免砸傷行人與車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）