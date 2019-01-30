　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

美籍伊拉克戰地軍官託代領百萬美元　補習班老師險遭詐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼詐騙集團佯稱自己是美籍戰地軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲詐騙集團傳來裝著百萬美元退休金的箱子。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

淡水警分局本月18日再次成功地阻止了一件跨國網路交友騙局，葉姓女子在臉書遇到冒充伊拉克戰區軍人的騙徒，正當要臨櫃匯款7850美金時，員警及時趕赴現場攔阻，在與行員共同勸說下，女子始驚覺受騙，成功保住了她的血汗錢。

中正路派出所警員張哲禎表示，18日13時許獲報淡水第一銀行有民眾遭詐騙，到場了解為48歲的葉姓女子臨櫃要匯款7850美金；葉女稱在臉書上結識一名伊拉克戰區的軍人，對方臉書秀出與女兒的大頭貼照片，照片中的女孩貌似她之前在補習班教過的學生。

經由Messange及Line聯繫，該名軍人表示是她學生的父親，且近日美國政府已核准他的退休申請，450萬美金退休金將以包裹寄送，但目前他在伊拉克戰區執行拯救任務，無法領取退休金，希望葉女能幫他代收，但要付7,580美金（約台幣23萬餘元）運費，葉女趕忙到銀行要臨櫃匯款，經行員關懷提問，發覺其實是詐騙老梗，立即通報警方前來處理，並與警方ㄧ同解釋及勸說下，葉女才恍然大悟驚覺受騙，未讓詐騙集團得逞。

▼詐騙集團所扮演的美籍軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯稱自己是美籍戰地軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯稱自己是美籍戰地軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

37歲簡姓女行員說，葉女臨櫃辦理匯款時，因資料不齊全，便詢問她匯款的原由，她稱在臉書認識一名學生的親友，對方請她代領由伊拉克寄過來的包裹，言談間隱約覺得事情不單純，經由網路搜尋相關詐騙新聞，發現葉女提供的臉書照片與新聞裏的詐騙集團所用的照片是同一人，發覺客戶疑似遭到詐騙，便立即通報警方前來處理。

淡水警分局表示，此類「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急，呼籲民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▼詐騙集團傳來退休證明。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯稱自己是美籍戰地軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼員警替補習班老師守住20多萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯稱自己是美籍戰地軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
民調／六都市民快來填！市長就職滿意度調查　抽全家禮物卡
歡喜交新車秒悲劇！業務中途撞「粉色保時捷911」　維修估百萬
台中麗寶樂園「斷軌列車」卡半空中　20遊客從16樓高處走下

關鍵字：補習班,伊拉克,軍官,退休金

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

「懇請高雄市長清理教育界敗類」　幼兒園受害女童家長700字心碎PO文

到醫院照顧生病父「毛小孩在家餓死」　檢方：非故意不起訴

青年農夫熱情呼籲　「你捐血一袋我送米一包」讓台東不缺血

台東男罹罕見肺部疾病　「每天都像在溺水」渴望援手和奇蹟

影／歡喜交新車秒悲劇…業務中途撞「粉色保時捷911」！維修粗估百萬元

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

「懇請高雄市長清理教育界敗類」　幼兒園受害女童家長700字心碎PO文

到醫院照顧生病父「毛小孩在家餓死」　檢方：非故意不起訴

青年農夫熱情呼籲　「你捐血一袋我送米一包」讓台東不缺血

台東男罹罕見肺部疾病　「每天都像在溺水」渴望援手和奇蹟

影／歡喜交新車秒悲劇…業務中途撞「粉色保時捷911」！維修粗估百萬元

汽車業務員交新車！對撞「500萬粉紅保時捷」...這下年終飛了

麗寶樂園「斷軌列車」卡空中　20遊客驚魂從16樓高走下

影／半裸男渾身酒氣拿武士刀揮舞　竟跪下嗆警「有種打死我啊！」

美籍伊拉克戰地軍官託代領百萬美元　補習班老師險遭詐

超專業萌樣！拉不拉多警犬聞嗅爆裂物　路人搶拍照

擬真「飛翔」體感科技　 i-Ride TAIPEI飛行劇院插旗微風南山

中職／組頭買不動　彭政閔：做好工作就不被誘惑

孫子跌倒腫起！阿嬤拿這罐「神秘乳白膏」一抹痊癒　網讚爆：拌飯也好吃

12強中華隊組成定案　職棒、棒協31日簽合作協議書

離岸風電費率拍板每度調漲至5.5元　學者：政府沒有偏袒於開發商

證交所放寬三種狀況　上市公司可豁免開重訊記者會

「懇請高雄市長清理教育界敗類」　幼兒園受害女童家長700字心碎PO文

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

花旗銀行大當機存款餘額出錯　銀行局說話了！

9天連假追劇剛剛好！　《天空之城》確定新年台灣上架播出

社會熱門新聞

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫..

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張..

強拉空姐進廁所！華航機師賠10..

反恐隊員武裝縱走　民眾大吸睛

200萬元＋賓士車　 首位得主..

台中騎士中線左轉遭120公里轎..

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

男大生道歉影片曝光　認罪：用手..

公主抱女友滑倒！他忍痛床戰慘了

台東拆解煙火炸斷右手掌　骨肉飛..

黑幫尾牙「眉角多」　進出都要小..

婦人假自拍真自殺詐保　夫子等3..

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被..

孝子連撞4法拉利　各界暖心捐款..

更多熱門

相關新聞

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花6萬享受愜意生活

面對退休，很多人都還沒做好準備，一來是不知道如何準備，二來是以為政府會幫你買單；投資專家提醒，想退休後過天堂般的愜意生活，不能只靠政府，要及早規劃理財。而投資還是要從「長」計議，建議可透過錦囊三招：存股、定期定額買基金、購買利變型年金保單3大策略來達成。

賽前夜店搞妹　伊拉克國足爆醜聞

勞動基金單月慘賠千億　背後5兇手抓到了

台灣學生超愛補全科學費袋解答了

公司倒閉領嘸薪水　跟政府要最高領6個月

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面