美籍伊拉克戰地軍官託代領百萬美元　補習班老師險遭詐

▲詐騙集團傳來裝著百萬美元退休金的箱子。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

淡水警分局本月18日再次成功地阻止了一件跨國網路交友騙局，葉姓女子在臉書遇到冒充伊拉克戰區軍人的騙徒，正當要臨櫃匯款7850美金時，員警及時趕赴現場攔阻，在與行員共同勸說下，女子始驚覺受騙，成功保住了她的血汗錢。

中正路派出所警員張哲禎表示，18日13時許獲報淡水第一銀行有民眾遭詐騙，到場了解為48歲的葉姓女子臨櫃要匯款7850美金；葉女稱在臉書上結識一名伊拉克戰區的軍人，對方臉書秀出與女兒的大頭貼照片，照片中的女孩貌似她之前在補習班教過的學生。

經由Messange及Line聯繫，該名軍人表示是她學生的父親，且近日美國政府已核准他的退休申請，450萬美金退休金將以包裹寄送，但目前他在伊拉克戰區執行拯救任務，無法領取退休金，希望葉女能幫他代收，但要付7,580美金（約台幣23萬餘元）運費，葉女趕忙到銀行要臨櫃匯款，經行員關懷提問，發覺其實是詐騙老梗，立即通報警方前來處理，並與警方ㄧ同解釋及勸說下，葉女才恍然大悟驚覺受騙，未讓詐騙集團得逞。

▼詐騙集團所扮演的美籍軍官。（圖／記者陳豐德翻攝）



37歲簡姓女行員說，葉女臨櫃辦理匯款時，因資料不齊全，便詢問她匯款的原由，她稱在臉書認識一名學生的親友，對方請她代領由伊拉克寄過來的包裹，言談間隱約覺得事情不單純，經由網路搜尋相關詐騙新聞，發現葉女提供的臉書照片與新聞裏的詐騙集團所用的照片是同一人，發覺客戶疑似遭到詐騙，便立即通報警方前來處理。

淡水警分局表示，此類「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急，呼籲民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▼詐騙集團傳來退休證明。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼員警替補習班老師守住20多萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

