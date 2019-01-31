勞動基金單月虧損1200億　行政院：受到美中貿易戰影響

▲美中貿易戰拖累全球股市。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

勞工退休金不保了？勞保基金也去年10月內蒸發1千多億元，再度引發破產危機。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）31日在行政院會後受訪表示，以勞動基金3.6兆來說，去年10月因為中美貿易戰，造成股市波動虧損1200億，幅度為3.3%，台股大盤跌幅卻是8.6%，「勞動基金穩健度沒有想像中脆弱」。

國民黨團31日召開記者會，立委曾銘宗表示，勞動基金投入股市，居然在一個月之內，虧損1226億元，根據「勞動基金運用局管」理規模及績效顯示，截至107年9月30日止，勞動基金收益數為1,052.6億元，收益率為2.87%。但是到了10月底，竟然虧損174.6億元，收益率為-0.47%，一個月之間虧損1,226億元，這些虧損的金額，都是1千萬勞工退休後的老本，蔡政府的護盤股市作為，簡直是勞民又傷財。

Kolas回應，四大基金和國安金金，其實從去年到目前為止，是沒有進場護盤，批評者誤以為政府基金操盤不利，其實並非如此，去年10月因為中美貿易戰，造成股市波動虧損1200億，幅度為3.3%，台股大盤跌幅卻是8.6%，「勞動基金穩健度沒有想像中脆弱」。

Kolas強調，勞動基金的運作跟管理，是相當正常穩健，勞動基金規模4.2兆，去年虧損726億，但今年截至1/25日止，已賺953億，目前勞動基金扣除去年的虧損，還賺227億。勞保基金規模目前6800億，去年的收支逆差是251億，行政院已同意明年撥補200億。