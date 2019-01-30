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網購族注意！內政部公布3大詐騙手法　「假網拍」奪冠

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▲▼根據趨勢科技統計，網拍詐騙濫用最為嚴重的平台，並非購物商城或是拍賣網站而是臉書。（圖／業者提供）

▲根據趨勢科技統計，網拍詐騙濫用最為嚴重的平台，並非購物商城或是拍賣網站而是臉書。（圖／業者提供）

記者徐政璿／台北報導

內政部今日公布去(107)年國人最常被騙的3大詐騙手法，過去幾乎每年居詐騙排行榜首的「解除分期付款」，在107年退居到第3名；「猜猜我是誰」，隨機撥號假冒親友借錢，則高居排行榜第2名；躍居國人最常被騙的第1名是「假網拍」，民眾網路購物付款後，未收到貨或收到假貨。內政部特別提醒民眾，遇到疑似詐騙事件，應保持冷靜小心查證，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命財產安全。

內政部表示，去年居冠的「假網拍」詐騙案件數占整體詐騙手法的27.9%，主要是民眾利用網路購物已成為趨勢，詐騙手法也不斷創新，讓民眾防不勝防，從最初的「加LINE私下交易享優惠」，吸引民眾選擇私下交易購買到更低價商品，但在民眾匯款後卻遭詐騙集團已讀不回或封鎖，到107年「臉書一頁式廣告詐騙」於臉書廣告中以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等字眼，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙。

內政部特別呼籲，消費者網路購物時應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。第2名「猜猜我是誰」詐騙手法是突然接到許久沒連絡的親友要找自己借錢應急，因不好意思推辭，好心幫忙卻被詐騙集團利用，占107年詐騙案件12.7%。

內政部呼籲民眾，利用年節期間回家團圓拜年，不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」，譬如「兒子最喜歡吃的一道年菜」、「今年全家預計去哪裡旅遊」等此類「防詐密碼」，並提醒家中長輩，若接獲未知或陌生來電自稱親友，而且電話裡有提到借錢的事情，一定利用「防詐密碼」加以詢問，或掛掉電話後以舊有電話回撥再三查證，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢，就立即匯款，以保障自身的財產安全。

值得注意的是，過去「解除分期付款」幾乎每年均居詐騙排行第1名，去年詐騙案件數卻只占12.5%，居第3名，此類常見的詐騙手法是詐騙集團入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM解除分期設定。

內政部指出，去年因警政單位透過跨部會反詐騙機制，強化資安防護及行政檢查，有效阻絕個資外洩，並與金管會、銀行局商討，新修訂ATM跨行存款服務增設交易安全機制及存款額度上限，讓詐騙集團利用ATM詐騙案件數有效降低。

內政部強調，公布詐騙排行榜前3名，是希望國人謹慎防範，在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，相關的詐騙手法可在165反詐騙官網或撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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關鍵字：內政部,網拍,詐騙

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