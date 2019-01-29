3月4席立委補選　國民黨將借助「韓流」打空戰

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中選會規劃第二階段立委補選（新北、台南、彰化、金門）訂於108年3月16日（星期六）舉行投票。國民黨台南市徵召市現任議員、黨部主委謝龍介參選，新北徵召文傳會副主委鄭世維參戰，彰化縣則徵召前彰化縣副縣長柯呈枋參選，金門縣徵召金門縣前議長洪麗萍參選。國民黨組發會主委李哲華，第二波立委補選，將藉助「韓流」打空戰。

李哲華分析說，新北、台南選區是綠軍占優勢，國民黨的組織戰力相對薄弱，因此將主打空戰。國民黨在新北推出鄭世維、台南謝龍介，兩人都具有全國知名度，也都有可以跟高雄市長韓國瑜一起創造的話題，像是謝龍介的太太和韓國瑜的太太同名同姓，鄭世維過去擔任新北果菜運銷公司副總經理，跟擔任過北農總經理的韓國瑜有類似背景，可以塑造成「韓總對鄭總」，話題性十足。

至於彰化、金門選區是國民黨現任選區，李哲華評估，這兩區選情穩定，金門縣選區國民黨徵召前縣議會議長洪麗萍參選，主要就是洪日前擔任金門縣長楊鎮浯競選總部主委，兩人有充分的默契，若未來能進軍立院，中央跟地方可以互相合作，對金門的建設來說是好事。

至於總統初選部分，李哲華說，國民黨的立場就是「有規定依規定，沒規定就依照慣例」，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人提名，由中央委員會依據30%黨員投票、70%民意調查結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。若依照上一次總統初選的時程，約4月公告，5月初領表登記。