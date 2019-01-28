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台電高層都知情！黃國昌爆：東元賣「假防爆裝置」給大林電廠

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▲▼黃國昌召開記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

▲黃國昌召開記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委黃國昌28日爆料，市值數百億元東元電機集團，其旗下安柏電機公司，以偽造之產品驗證機構審驗合格書及登錄完成通知書，販售防爆設備予臺電公司承包商安裝於大林電廠之中，對公共安全及民眾之生命造成巨大風險，而相關機關早在去年就已知情，卻消極縱容無任何作為。

黃國昌、律師邱顯智、高雄市議員林于凱今日(28)召開「黑心廠商造假欺騙 罔顧公安賺黑心錢」記者會。黃國昌表示，攸關整個電廠安全的防爆設備，竟然是用偽造的文書、假造產品用在大林電廠當中，完全罔顧整個電廠公共安全。這樣明目張膽犯罪行為，竟然是由歷史悠久的東元電機集團所為，假造產品居然用在我們國營企業所興建的電廠。

黃國昌說明，東元電機集團這間上市公司，旗下子公司安柏電機主要負責有開關、管線、防爆產品販售。安柏電機把產品賣給臺電之外，東元必須說清楚講明白到底還賣給那些公司？

安柏電機公司目前名義上董事長為張松鑌，亦是東元電機集團高階經理人，整個案件中我們發現，安柏電機公司用假的文件、假的產品用在大林電廠這件事情，臺電公司早已知情，為何沒有採取進一步的作為？

進一步清查發現，原來東元電機跟臺電事實上有合夥關係，共同出資設立臺灣汽電共生公司，張松鑌曾擔任該公司的監察人，張松鑌跟臺電高層非常密切、熟識。

記者會訴求：

1. 要求東元電機集團站出來清楚說明，到底用這樣犯罪行為賣了多少假貨給政府、 國營事業？台塑公司是否也購買該公司的假貨？

黃國昌說明，東元電機集團未經檢驗合格的防爆裝置到底賣了多少出去？散落在全國那些重要電廠及重要基礎設施？我希望東元電機集團別再騙下去了，過去經濟部不曉得頒了多少獎給東元電機集團，東元電機集團拿國家高額補助、鉅額標案，結果拿假的東西在吸納稅人的血，代價是把台灣民眾的安全置於不顧，我希望東元電機集團今天站出來說清楚講明白。

2.請台電公司說清楚，何時知情？為什麼知道這麼久了，什麼具體的作為都沒有採取？到底多少假的東西用在那些電廠？除了大林電廠還有哪些電廠？這些假的東西更換了沒有？如果沒有，為何不更換？難道是想要包庇遮掩嗎？

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