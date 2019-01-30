教育部政次人選出爐　大考中心主任劉孟奇接任

▲教育部政次人選出爐，由大考中心主任劉孟奇接任。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部30日晚上發新聞稿指出，教育部政務次長由中山大學政治經濟學系教授、大學考試中心主任劉孟奇接任。另外，資訊及科技教育司司長由台中教育大學教育學院院長郭伯臣接任，國家教育研究院院長由台灣師範大學教育政策與行政研究所教授許添明「回鍋」接任，及國立自然科學博物館館長由台灣大學物理學系教授孫維新接任。



日前前教育部政務次長姚立德求去，政務次長一位懸缺已久，教育部指出，政務次長由大學考試中心主任劉孟奇接任。劉孟奇為台灣大學經濟學研究所博士，曾任國立中山大學教務長、財團法人大學入學考試中心主任等職。

另外，新任資訊及科技教育司司長郭伯臣，美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，曾任國立台中教育大學教育學院院長；新任國家教育研究院院長許添明為美國哥倫比亞大學教育學博士，曾任國立花蓮教育大學國民教育研究所所長、多元文化教育研究所所長、台灣師範大學教育學系系主任、課程與教學研究所所長、教育政策與行政研究所所長、教育研究與評鑑中心主任及教育學院院長等職；新任國立自然科學博物館館長孫維新為美國加州大學洛杉磯分校天文學博士，曾任國立中央大學天文研究所所長及科學教育中心主任等職。